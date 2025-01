Moisson Lanaudière reçoit un don de près de 18 000 $ de METRO

L'organisme d'aide alimentaire, Moisson Lanaudière, a reçu un don de près de 18 000 $ de la part de la bannière METRO. Cela représente près de 53 000 repas qui seront remis aux personnes dans le besoin.

C'est dans le cadre de la troisième campagne de METRO, qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire, que l'entreprise est parvenu à ce résultat.

Ce montant permettra à l’organisme de soutenir ses opérations, alors que les enjeux liés à l’insécurité alimentaire et à l’accès aux produits de premières nécessités continuent de croitre.

« Les magasins Metro, Super C, Adonis et Première Moisson, et les pharmacies Jean Coutu et Brunet de Laval sont de précieux partenaires de Banques alimentaires du Québec, ses membres Moissons, ses membres associés et ses organismes affiliés, et ce, toute l’année. Nous pouvons compter sur leurs dons en denrées alimentaires et en produits d’hygiène, notamment dans le cadre du Programme de récupération en supermarchés. Ce soutien supplémentaire offert grâce à la campagne Ensemble en santé contribuera directement à répondre aux quelque 2,9 millions de demandes auxquelles répond notre grand réseau, chaque mois. Merci à l’équipe et à la clientèle de METRO pour votre implication dans nos communautés», mentionne Martin Munger, directeur général, Banques alimentaires du Québec (BAQ).

L'argent provient des clients qui ont fait des dons aux caisses après leurs achats. Un total de près de 440 000 $ a été amassé en novembre dernier dans les magasins du Québec et remis à BAQ. Afin d’optimiser l’impact de la campagne, METRO a fait un don supplémentaire de 500 000 $, portant à 940 000 $ le montant remis à l’organisme. Ce montant représente pour BAQ l’équivalent de 2,8 millions de repas. Au total, dans ses trois provinces d’activité; le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, METRO a remis près de 3,1 millions $ à ses partenaires communautaires pour cette troisième édition.