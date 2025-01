St-Charles-Borromée : reconnaissance et soutien aux organismes locaux

Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2030 « Ensemble vers un demain enviable », la Ville de Saint-Charles-Borromée a adopté une nouvelle Politique de reconnaissance des organismes, de la vie citoyenne et de soutien au milieu.

Conçue pour offrir un soutien équitable aux organismes locaux, aux initiatives citoyennes et aux autres organismes régionaux qui œuvrent sur le territoire , cette politique met à la disposition des acteurs communautaires des ressources adaptées, un accompagnement personnalisé et des infrastructures modernes. Forte de la richesse de son tissu associatif, la Ville souhaite renforcer la vie communautaire tout en garantissant un cadre de qualité pour l’ensemble des Charlois.

Avancer ensemble dans un mouvement d’excellence

Depuis l’adoption de son plan stratégique, le conseil municipal a exprimé sa volonté de se doter d’une politique en adéquation avec un objectif fondamental : Avancer ensemble dans un mouvement d’excellence qui engendre l’engagement et la collaboration. Consciente de l’importance des organismes pour la communauté, la Ville a défini une vision commune et des orientations claires pour les soutenir dans leur mission, encourager leur développement et maximiser leur impact sur la qualité de vie des citoyens.

Pour mettre en œuvre cette politique, le Comité des loisirs et de la culture, en collaboration avec le Service de la vie citoyenne et innovation sociale, a élaboré un cadre structuré. Celui-ci repose sur des critères d’admissibilité précis destinés aux organismes et propose une variété de soutiens adaptés : accompagnement professionnel, prêt d’équipements et d’espaces, appui à la promotion et assistance technique. Ces mesures, en harmonie avec les valeurs fondamentales de la Ville, constituent le pilier central de cette initiative.

« Cette politique marque un tournant pour Saint-Charles-Borromée. En plus d’assurer une gestion financière saine et une allocation équitable des ressources, elle s’articule autour de quatre grandes orientations : offrir des services de qualité adaptés aux besoins des citoyens, faire connaître les services en réduisant les obstacles, renforcer les relations avec les organismes et assurer une collaboration soutenue. Guidée par nos valeurs de qualité de vie, d’approche citoyenne, de respect et de cohérence, elle reflète notre engagement à développer des liens entre les intervenants de la Ville et les organismes. », a déclaré le maire M. Robert Bibeau.

À propos des organismes Charlois

La Ville de Saint-Charles-Borromée compte actuellement plus de vingt organismes sur son territoire, œuvrant dans des domaines variés tels que le sport, l’aide communautaire et le soutien aux personnes. Un répertoire de ces organismes est disponible pour les citoyens sur vivrescb.com.