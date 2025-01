Les taux d'occupation des urgences empirent à travers la province

Avec la fin du temps des fêtes, l'Opération Nez rouge a également pris fin, après que plus de 23 800 bénévoles ont ramené près de 27 000 fêtards d'une côte à l'autre du Canada. L'organisme à but non lucratif (OBNL) a dévoilé le bilan de la 41e édition de l'opération vendredi. Du 29 novembre au 31 décembre 2024, ce sont au total 23 827 bénévoles ...