Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Alexandre Rivet

Un nouveau directeur général de l'Office municipal d'habitation de Joliette

durée 11h00
25 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

L'Office municipal d'habitation de Joliette (OMHJ) a un nouveau directeur général qui succède à Michel Savignac . Il s'agit d'Alexandre Rivet. 

M.Savignac quitte pour prendre sa retraite après avoir dirigé l'organisation pendant plus de six ans. 

Alexandre Rivet a passé plus de huit ans au sein de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Il a l'intention de mettre à profit son expertise en gestion et développement de projets pour faire avancer l'OHMJ. L'organisation est actuellement engagée dans un vaste chantier de rénovation majeure de son parc immobilier pour améliorer les 28 bâtiments présents. 

« Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement M.Michel Savignac pour sa contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement de l’OMHJ. Nous sommes confiants que M.Rivet, avec son expérience et sa vision, saura mener à bien les projets en cours et poursuivre la mission de l’organisation », a déclaré Luc Beauséjour, président du CA.

Pour sa part M.Rivet a exprimé son enthousiasme face à ce nouveau mandat : « Je suis honoré de prendre la relève de M.Savignac et de mettre mon expérience au service de l'OMHJ. Dans le contexte actuel, je souhaite poursuivre l'excellent travail déjà amorcé et m'assurer que chaque projet contribue concrètement à l'amélioration de la qualité de vie de nos résidents.  »

« Ce fut un privilège de diriger l'OMHJ durant toutes ces années. Je pars avec la satisfaction d'avoir rempli mon mandat, d'avoir favoriser la création d'un plan stratégique et la conviction que l'organisation est entre de bonnes mains  », a ajouté M.Savignac. 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La MRC de Joliette invite les gens à utiliser leurs services de transport

Publié le 19 août 2025

La MRC de Joliette invite les gens à utiliser leurs services de transport

À l’occasion de la rentrée, du 25 août au 1er septembre, la MRC de Joliette, en collaboration avec les autres MRC de la région, invite les citoyens à profiter d’une semaine de promotions sur l’ensemble de ses services de transport.  En ce qui concerne le transport régional, tous les trajets sur les circuits régionaux sont offerts au petit ...

LIRE LA SUITE
Déneigement des passerelles intermunicipales : Reconduction de l’entente

Publié le 18 août 2025

Déneigement des passerelles intermunicipales : Reconduction de l’entente

Les villes de Saint-Charles-Borromée et de Notre-Dame-des-Prairies ont reconduit leur entente intermunicipale concernant le déneigement des deux passerelles piétonnières qui relient leurs territoires. Mise en place à l’hiver 2020-2021, cette collaboration entre les deux villes en est aujourd’hui à sa quatrième reconduction. Le ...

LIRE LA SUITE
Réduction de l’arrosage dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois

Publié le 18 août 2025

Réduction de l’arrosage dans la municipalité de Saint-Félix-de-Valois

Depuis le 15 août, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a pris la décision de réduire les journées d'arrosage permises pour les citoyens en raison des faibles précipitations, des grandes chaleurs des dernières semaines et des prévisions de précipitation des prochains jours. Ainsi, les adresses paires pourront arroser le jeudi seulement et ...

LIRE LA SUITE