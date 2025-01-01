Un nouveau directeur général de l'Office municipal d'habitation de Joliette

L'Office municipal d'habitation de Joliette (OMHJ) a un nouveau directeur général qui succède à Michel Savignac . Il s'agit d'Alexandre Rivet.

M.Savignac quitte pour prendre sa retraite après avoir dirigé l'organisation pendant plus de six ans.

Alexandre Rivet a passé plus de huit ans au sein de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Il a l'intention de mettre à profit son expertise en gestion et développement de projets pour faire avancer l'OHMJ. L'organisation est actuellement engagée dans un vaste chantier de rénovation majeure de son parc immobilier pour améliorer les 28 bâtiments présents.

« Le conseil d’administration tient à remercier chaleureusement M.Michel Savignac pour sa contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement de l’OMHJ. Nous sommes confiants que M.Rivet, avec son expérience et sa vision, saura mener à bien les projets en cours et poursuivre la mission de l’organisation », a déclaré Luc Beauséjour, président du CA.

Pour sa part M.Rivet a exprimé son enthousiasme face à ce nouveau mandat : « Je suis honoré de prendre la relève de M.Savignac et de mettre mon expérience au service de l'OMHJ. Dans le contexte actuel, je souhaite poursuivre l'excellent travail déjà amorcé et m'assurer que chaque projet contribue concrètement à l'amélioration de la qualité de vie de nos résidents. »

« Ce fut un privilège de diriger l'OMHJ durant toutes ces années. Je pars avec la satisfaction d'avoir rempli mon mandat, d'avoir favoriser la création d'un plan stratégique et la conviction que l'organisation est entre de bonnes mains », a ajouté M.Savignac.