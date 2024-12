Gala de l’action bénévole : Soumettez une candidature!

Dans le cadre de la préparation du Gala de l’action bénévole 2025, la Ville de Joliette est à la recherche de personnes qui ont joué un rôle marquant et apporté une contribution importante dans le cadre d’un projet au service de la communauté.

« Célébrons l’altruisme, le dévouement et l’engagement de nos bénévoles qui méritent toute notre gratitude! C’est une occasion privilégiée de braquer les projecteurs sur ces héros et héroïnes de l’ombre qui se consacrent corps et âme au mieux-être de notre communauté », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

En guise de reconnaissance, la Ville distinguera cinq projets portés par des bénévoles, contribuant ainsi au développement et à l'enrichissement de notre communauté, et dont l’implication a eu un impact significatif sur le bien-être des Joliettain⸱e⸱s. Les prix seront décernés selon les catégories suivantes :

Jeune bénévole;

Aîné en mouvement;

Développement social;

Développement culturel;

Développement sportif et de plein air.

Les participants mis en candidature doivent œuvrer pour un organisme à but non lucratif opérant sur le territoire joliettain. La proposition doit être déposée par un membre de ce même organisme.

Dévoilés lors du Gala prévu en avril prochain, les lauréats seront désignés par un comité de sélection qui analysera les candidatures selon les critères suivants :

Engagement social;

Leadership et détermination;

Innovation;

Impact.

Les organismes qui désirent soumettre une candidature sont invités à consulter le document d’information et à soumettre leur inscription d’ici le 7 février 2025, par le biais du formulaire disponible au www.joliette.ca.