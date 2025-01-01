Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Convention collective signée en décembre 2024

Primes non versées aux infirmières: la cause de la FIQ devant le Tribunal

durée 15h00
25 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Tribunal administratif du travail a commencé à entendre, lundi, la requête de la FIQ contre Santé Québec et d'autres établissements de santé, à cause de certaines primes et ajustements qui n'ont toujours pas été versés aux infirmières, bien que la convention collective ait été signée en décembre 2024.

Certaines primes devaient être versées 45 jours après la signature de la convention collective, d'autres 120 jours après, soit avant le 5 avril dernier. Il y avait de nouvelles primes et des primes qui ont été modifiées, comme celles de soir, de nuit.

Mais, au dire du premier témoin de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Jérôme Rousseau, «il y a encore des primes qui ne sont pas versées» à ce jour.

Lorsque la FIQ a demandé des explications à Québec, au fil des mois, des «difficultés de programmation» dans les systèmes de paie ont été évoquées, a-t-il rapporté.

La FIQ a donc déposé une plainte d'entrave aux activités syndicales contre Santé Québec et les employeurs, dans laquelle elle demande non seulement le versement «sans délai» des primes et ajustements, mais aussi des intérêts, de même que le versement de dommages moraux et punitifs.

M. Rousseau a rapporté que ce n'est pas la première fois que cela se produit, que la FIQ avait vécu de semblables difficultés pour la convention collective 2021-2023. À l'époque, des sommes de plusieurs milliers de dollars étaient dues à des infirmières, a-t-il relaté.

Et, selon lui, lorsqu'il y a de tels délais dans le versement de sommes dues, la colère des membres se tourne vers l'organisation syndicale, qui se fait reprocher de ne pas savoir négocier, de ne pas encadrer suffisamment ces délais — ce qui affecte sa crédibilité auprès de ses membres, a affirmé M. Rousseau.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un nouveau directeur général de l'Office municipal d'habitation de Joliette

Publié hier à 11h00

Un nouveau directeur général de l'Office municipal d'habitation de Joliette

L'Office municipal d'habitation de Joliette (OMHJ) a un nouveau directeur général qui succède à Michel Savignac . Il s'agit d'Alexandre Rivet.  M.Savignac quitte pour prendre sa retraite après avoir dirigé l'organisation pendant plus de six ans.  Alexandre Rivet a passé plus de huit ans au sein de l'Office municipal d'habitation de Montréal. ...

LIRE LA SUITE
La MRC de Joliette invite les gens à utiliser leurs services de transport

Publié le 19 août 2025

La MRC de Joliette invite les gens à utiliser leurs services de transport

À l’occasion de la rentrée, du 25 août au 1er septembre, la MRC de Joliette, en collaboration avec les autres MRC de la région, invite les citoyens à profiter d’une semaine de promotions sur l’ensemble de ses services de transport.  En ce qui concerne le transport régional, tous les trajets sur les circuits régionaux sont offerts au petit ...

LIRE LA SUITE
Déneigement des passerelles intermunicipales : Reconduction de l’entente

Publié le 18 août 2025

Déneigement des passerelles intermunicipales : Reconduction de l’entente

Les villes de Saint-Charles-Borromée et de Notre-Dame-des-Prairies ont reconduit leur entente intermunicipale concernant le déneigement des deux passerelles piétonnières qui relient leurs territoires. Mise en place à l’hiver 2020-2021, cette collaboration entre les deux villes en est aujourd’hui à sa quatrième reconduction. Le ...

LIRE LA SUITE