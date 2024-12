Des conseils pour un temps des Fêtes en toute sécurité

La première édition de Lumière, au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL), a récolté un montant de 45 500 $. Ce montant permettra de revitaliser la salle d'attente de la clinique externe de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL). Le but est d'offrir un espace plus moderne et accueillant qui favorise un ...