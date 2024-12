Un montant de 45 500 $ amassé pour la première édition de Lumière

La première édition de Lumière, au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL), a récolté un montant de 45 500 $. Ce montant permettra de revitaliser la salle d'attente de la clinique externe de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL).

Le but est d'offrir un espace plus moderne et accueillant qui favorise un climat de sérénité pour la clientèle tout en visant le mieux-être des petits et des membres de leur famille.

Achat de lumières et La Grande illumination

Le fonctionnement de cet événement était bien simple : en faisant un don de 5 $, les donateurs permettaient l’achat d’une lumière pour le sapin qui se trouve devant le CHDL. Tous les dons étaient les bienvenus, que ce soit l’achat d’une seule lumière ou de plusieurs. Les entreprises étaient également invitées à contribuer en achetant des boules pour le sapin, à titre de partenaires de l’événement. La fondation souhaite préciser qu’il s’agit d’un achat symbolique de lumière, l’objectif principal est de se mobiliser tous ensemble afin de permettre la réalisation du projet associé, soit la revitalisation de la salle d'attente de la clinique externe de pédiatrie du CHDL pour cette première édition. Bien que la collecte soit terminée, il est toujours possible pour le personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière de contribuer par engagements mensuels ou sur la paie pour le sapin 2025.

Le 3 décembre dernier a eu lieu La Grande illumination du sapin devant l’entrée principale du CHDL. C’était réellement un moment magique pour les donateurs et partenaires qui ont pu voir s’illuminer le sapin sous leurs yeux, grâce à leur contribution. Sur place, plusieurs kiosques étaient présents pour distribuer nourriture et boissons chaudes aux personnes présentes. Une chorale a également fait son apparition à deux reprises.

« L’effervescence des fêtes se faisait réellement ressentir lors de cette soirée grandiose. Nous avons adoré vivre cela avec nos partenaires, donateurs et bénévoles! », mentionne Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Effet boule de neige

Avec cet événement, la fondation a véritablement ressenti l’effet de communauté. Un mouvement de générosité s’est produit suite au lancement de Lumière. La fondation a connu l’effet boule de neige avec cet événement, autant auprès des donateurs réguliers de la fondation que du personnel des différentes installations de santé et de services sociaux du CISSS de Lanaudière. La fondation a ressenti l’engagement et l’implication de tous. Ce fut une période touchante, rassembleuse et lumineuse pour la communauté et la fondation.