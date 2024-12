Une propriété de 5,9 hectares protégée à perpétuité à Saint-Paul

Nicole Lasalle et Richard Desrosiers font don à la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (FiCEL) d’une propriété de 5,9 hectares à Saint-Paul, qui portera désormais le nom de Tourbière Desrosiers.

Cette propriété, qui abrite pas moins de 72 espèces vasculaires, 48 espèces animales et 34 espèces aviaires, fait partie d’un vaste massif forestier du complexe tourbeux de Lanoraie. Cette tourbière est un milieu d’importance écologique, puisqu’elle permet à la faune et la flore de se déplacer entre la tourbière de Lanoraie et celle de Sainte-Marie-Salomé.

« Cette terre nous a été léguée et nous sommes heureux de la léguer à notre tour aux générations futures, afin qu'elles puissent elles aussi bénéficier de terres encore boisées et en santé » Mme Lasalle et M. Desrosiers.

Composée de trois communautés forestières dominées par l’érable rouge, cette tourbière est constituée de peuplements fermés et denses, humides et de bonne hauteur.

Parmi les espèces dénombrées à la Tourbière Desrosiers, certaines sont en situation précaire. C’est le cas du petit polatouche (Glaucomys volans) et de la chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus) qui sont susceptibles d’être désignés comme menacés ou vulnérables au Québec, de même que du frêne noir (Fraxinus nigra), qui a été ajouté à la liste des espèces menacées au Canada du COSEPAC en 2018.

La conservation à perpétuité de cette tourbière est une solution climatique naturelle, qui aidera à limiter le réchauffement de la planète. En effet, les tourbières sont des puits de carbone essentiels à la réduction des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère.

La conservation de cette propriété a été rendue possible, en partie, grâce au programme Protéger les habitats – volet I Protection de la Fondation de la faune du Québec. Rappelons que ce programme de la Fondation a pour objectif de soutenir les initiatives de protection des habitats à haute valeur faunique par la conclusion d'ententes de conservation ayant une portée juridique avec des propriétaires de terres privées.

Enfin, ce projet a aussi été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Environnement et changement climatique Canada.