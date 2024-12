Le nombre de cas d’aide médicale à mourir s'élève à 15 000 au Canada en 2023

Plus de 15 000 personnes ont reçu l’aide médicale à mourir (AMM) au Canada en 2023, mais les statistiques montrent que la croissance des cas a considérablement ralenti.

Santé Canada indique dans son cinquième rapport annuel sur l'AMM, publié mercredi, que les 15 343 personnes représentent une augmentation de 15,8 % par rapport à 2022.

Cela représente environ la moitié du taux de croissance annuel moyen de 31 % entre 2019 et 2022, mais le rapport souligne qu'il ne peut pas tirer de «conclusions fiables» quant à savoir si le ralentissement de l'augmentation de la demande signifie une «stabilisation» du nombre de cas à long terme.

«Une sensibilisation accrue à l’aide médicale à mourir dans le cadre du continuum de soins, le vieillissement de la population et les schémas de maladie associés, les croyances, l'acceptation sociétale, ainsi que la disponibilité des praticiens qui fournissent l’aide médicale à mourir sont autant de facteurs qui peuvent influencer le nombre de cas», indique le rapport.

«Il faudra encore plusieurs années avant que les tendances liées à la demande globale puissent être identifiées de manière concluante», ajoute-t-il.

Selon Santé Canada, 19 660 personnes ont demandé l’AMM en 2023, mais 2906 sont décédées avant que leur demande puisse être satisfaite, tandis que 915 demandeurs ont été jugés inadmissibles et 496 ont retiré leur requête.

Le rapport indique que la mort naturelle était «raisonnablement prévisible» chez environ 96 % des personnes qui ont reçu l'AMM, que l'âge médian des bénéficiaires était d'environ 78 ans et que le cancer était la condition médicale la plus fréquemment citée, soit dans 64 % des cas.

Santé Canada a précisé que le rapport de mercredi était le premier à faire état de la race, de l'origine ethnique ou de l'identité culturelle des bénéficiaires du programme d’AMM.

Les statistiques montrent que 96 % des bénéficiaires se sont identifiés comme étant de type caucasien, tandis que l'Asie de l'Est était la deuxième identité ethnique la plus répandue, avec 1,8 %.

«Compte tenu des limites des données et de l'homogénéité relative des réponses fournies, il n'est pas possible d'entreprendre une analyse plus significative des différences potentielles en fonction de l'identité raciale ou ethnique», affirme le rapport.

Les données ont également permis de ventiler le nombre de bénéficiaires de l’AMM par province. Le Québec compte le plus grand nombre de cas, soit 5601, ce qui représente 36,5 % du nombre total.

Il y a eu 4644 cas en Ontario et 2759 en Colombie-Britannique.

«Dans presque tous les cas, l’AMM a été administrée par un praticien», indique le rapport, qui précise que la pratique de l'auto-administration est illégale seulement au Québec.

La mort médicalement assistée n'est légale au Canada que pour les personnes sur la base d'un état de santé physique, mais le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déclaré qu'Ottawa étudiait la faisabilité d'élargir le régime pour inclure les demandes anticipées.

Le Québec a annoncé en octobre que les personnes atteintes d'affections telles que la démence ou la maladie d'Alzheimer pourront demander à bénéficier de l’AMM avant que leur capacité mentale ne soit réduite.

Les demandeurs dont l'état de santé est une maladie mentale ne sont toujours pas admissibles au service, et ce, au moins jusqu'en mars 2027.

En octobre, un juge de la Colombie-Britannique a accordé une injonction urgente qui a empêché la mort médicalement assistée d'une Albertaine de 53 ans, un jour avant que la procédure ne soit programmée à Vancouver.

La femme s'était vu refuser l’AMM en Alberta, mais avait trouvé un praticien à Vancouver qui l'avait approuvée. La demande d'injonction urgente indique que l'approbation a été donnée sans consulter les autres médecins de la patiente.

Le juge Simon R. Coval a déclaré dans sa décision que la femme, dont l'identité est protégée par le tribunal, semblait souffrir d'un problème de santé mentale et non d'une maladie physique.