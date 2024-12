Grève de Postes Canada : le numérique pour consulter ses factures

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois vient d’inaugurer les travaux de réfection de la rue Mayrand qui se sont terminés à la fin novembre. Ce projet a permis le remplacement de l’égout sanitaire et de l’aqueduc en plus de mettre en place un système de drainage de surface avec noues végétalisées et plantation d’arbres pour rendre ce projet plus ...