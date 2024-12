Inauguration des travaux de la rue Mayrand à Saint-Félix-de-Valois

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois vient d’inaugurer les travaux de réfection de la rue Mayrand qui se sont terminés à la fin novembre.

Ce projet a permis le remplacement de l’égout sanitaire et de l’aqueduc en plus de mettre en place un système de drainage de surface avec noues végétalisées et plantation d’arbres pour rendre ce projet plus résilient dans la gestion de l’eau de ruissellement face aux épisodes de pluies torrentielles.

« C’était notre premier projet de noues végétalisées au cœur du village, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Nous avons rencontré les citoyens concernés pour bien les informer que ça allait transformer le devant de leur terrain, mais c’est vraiment la nouvelle façon de faire pour garder le plus de végétalisation possible. Ça limite l’impact des fortes pluies et des îlots de chaleur. »

Les travaux ont permis la remise à neuf des 850 mètres de la rue en plus de changer le profil avec les noues végétalisées. Ces «petits fossés» servent à retenir les eaux de pluie afin de favoriser l'infiltration dans le sol, pour éviter que le ruissellement ne provoque des problèmes au niveau des infrastructures en aval du réseau hydrologique. Une soirée d’information publique a été organisée le 16 avril dernier afin de bien expliquer le projet aux résidents du secteur.

L’ensemble du projet répondait au plan de maintien des actifs et l’excellent travail de nos services techniques a permis de le réaliser, de la commande à la livraison, en seulement 11 mois pour pouvoir y appliquer la subvention du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) de 2,6 M$.

Noues végétalisées

Les noues végétalisées sont des aménagements qui ressemblent à de petits fossés permettant à l’eau de ruissellement d’arriver plus lentement dans les réseaux pluviaux. Cela permet une meilleure absorption de l’eau de pluie par le sol et diminue l’érosion, les débordements et, ultimement, les inondations. C’est un aménagement plus résiliant et moins coûteux que des réseaux pluviaux conventionnels. Cela répond aux orientations gouvernementales et à la planification stratégique de développement durable.

Bonification de la canopée

En plus des noues, la Municipalité a planté des arbres tout le long de la rue pour bonifier la canopée. L’impact de cette mesure est également très important. La présence d’arbres matures améliore également la performance de la gestion des eaux de ruissellement, diminue les îlots de chaleur, améliore la biodiversité, ainsi que la qualité de vie du milieu. Une surface asphaltée sans ombre peut atteindre plus de 50 degrés au soleil. La même surface, demeure à 30 degrés à l’ombre pour la même température.