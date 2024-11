Des carottes vendues ici contaminées à la bactérie E.coli

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède au rappel de carottes miniatures, de petites carottes biologiques et de jus de carottes en raison d'une contamination par la bactérie E. coli.

Les produits visés «font l'objet d'un rappel auprès du marché parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O121», a indiqué par communiqué l’agence fédérale. Parmi les marques concernées par le rappel, on mentionne Compliments Biologies et PC Biologique, Cal-Organis et Bunny-Luv.

L'ACIA a indiqué que le jus de carotte et les carottes concernés avaient été vendus dans la période comprise entre le 14 août et le 23 octobre ou avaient une date «meilleur avant» comprise entre le 14 août et le 2 novembre.

L'ACIA précise que ce présent rappel fait écho à un rappel similaire de certains produits à base de carottes biologiques produits l'entreprise américaine de produits agricoles Grimmway Farms, aux États-Unis.

Par ailleurs, un décès a été signalé chez nos voisins du Sud. Celui-ci serait lié à une nouvelle éclosion d’E. coli.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O121 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais ils peuvent tout de même rendre malade.

L'ACIA recommande de ne pas consommer et de jeter ou de retourner chez le marchand, les carottes visées par le présent rappel.

Pour la liste complète des produits visés par le rappel: inspection.canada.ca.