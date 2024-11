Québec lance un guide d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les écoles

Dans le cadre des travaux du gouvernement du Québec concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les établissements scolaires, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a lancé mercredi un guide destiné au personnel enseignant.

Ce document, intitulé «L'utilisation pédagogique et éthique de l'intelligence artificielle générative (IAG)», précise notamment les critères pour une utilisation pédagogique, éthique et légale de l'IA.

M. Drainville estime que le sujet est incontournable, puisque «l'intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre réalité, y compris dans nos écoles».

«Ne pas tenir compte de cette nouvelle réalité serait de se fermer les yeux. C'est pourquoi on préfère guider les équipes-écoles et les élèves pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Avec ce guide, nous créons un outil supplémentaire pour le personnel scolaire et les élèves, au profit de la réussite éducative», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse, soulignant que «le développement de l'intelligence artificielle a connu une avancée fulgurante au cours des dernières années».

L’IA comporte des avantages ainsi que des inconvénients. «D’un côté, elle offre plusieurs occasions d’innover en enseignement et de bonifier les pratiques pédagogiques actuelles. D’un autre côté, l’IAG apporte son lot de questionnements en ce qui a trait à la place souhaitée du numérique en enseignement et en apprentissage», indique-t-on dans le guide.

Celui-ci propose trois critères pouvant orienter les décisions par rapport à l'IA dans un contexte éducatif: la pertinence pédagogique, les principes éthiques et les obligations légales.

Pour chaque critère, il explique en détail les différents enjeux et suggère une liste de questions afin d’alimenter les réflexions. Chacune des sections traite des implications liées à la compétence numérique.

«La mission fondamentale de l'école québécoise, définie par la Loi sur l'instruction publique, est d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves. Il est donc essentiel que le développement et l'utilisation de l'IA en éducation servent toujours l'humain, afin de soutenir et promouvoir cette mission», précise le communiqué du ministère de l’Éducation.

Ce guide vise ainsi à fournir «des pistes de réflexion et d'action quant à l'utilisation responsable de l'IA, tant pour le personnel enseignant que pour les élèves».

Le document du ministère de l’Éducation «s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, car même si des réflexions sont amorcées, les systèmes d’IAG sont en constante évolution», peut-on lire dans le guide.

«Il est essentiel d’adopter une posture vivante et flexible pour ne pas freiner l’innovation, tout en conservant l’humain au cœur des décisions», conclut-il.