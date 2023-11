C O U R S U P É R I E U R E

(CHAMBRE DE LA FAMILLE)

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE TERREBONNE

NO : 700-04-034118-239

DIRLEY YOSHIRA ALVAREZ GONGORA

Demanderesse

c.

JEISON LLANOS ANGULO

Défendeur



AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION

(Articles 136 & 137 C.p.c.)

Avis est donné au Défendeur de vous présenter au greffe de la Cour supérieure du district de Terrebonne situé au 25 de Martigny ouest à St-Jérôme, dans les 30 jours afin de recevoir la Demande introductive d’instance pour garde d’enfants, retrait d’attributs de l’autorité parentale, réserve de recours alimentaire laissée à votre attention. La présente demande est présentable le 8 décembre 2023 à 9:00 en salle B1.01. L’appel du rôle aura lieu le 7 décembre 2023 à 13:00. Pour vous joindre à l’appel du rôle, qui sera présidé par le greffier spécial, vous devez composer le numéro de téléphone suivant : 1-833-450-1741 (sans frais) et joindre la conférence téléphonique 519 780 062#, cinq minutes avant l’heure prévue.



Vous devez répondre à cette Demande dans le délai indiqué dans l’avis d’assignation qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice.



Vous devez être présent à l’appel du rôle du 7 décembre 2023 à 13:00 sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice.



Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par l’Honorable Charles Bienvenue, j.c.s., dans le dossier numéro 700-04-034118-239. Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.

Saint-Jérôme, le 7 novembre 2023



______________________________

BUREAU D’AIDE JURIDIQUE

DE SAINT-JÉRÔME

460, rue Labelle, bureau 101

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5L3