Vacances de construction: la SQ plus présente sur les réseaux touristique et routier

Toutes les mesures et directives liées à la pandémie de COVID-19 au Québec qui étaient toujours en vigueur, ont été levées à compter de mercredi. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) explique sa décision par l’amélioration du contexte épidémiologique et le retour à la normale qui s'est amorcé au cours des derniers mois. ...