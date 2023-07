Près de 200 ménages sont logés temporairement lors de la journée des déménagements

Toute la faune des forêts incendiées, des insectes aux grands mammifères et même les poissons, risque de subir des conséquences néfastes de ce déferlement de flammes inédit. Cependant, il n’y a pas de raison pour crier à la catastrophe, note Joëlle Taillon, biologiste et chercheuse au secteur faune du ministère de l’Environnement, de la Faune et ...