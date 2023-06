Protection de la jeunesse: 1 enfant sur 10 a fait l'objet d'un signalement

Les Directions de protection de la jeunesse du Québec ont traité en 2022-2023 135 839 signalements, ce qu'elles trouvent « très préoccupant ».

C'est dire que pratiquement 1 jeune sur 10 âgé de 0 à 17 ans a fait l'objet d'un signalement. Et la proportion est similaire à Montréal, a souligné mardi Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal, au cours d'une rencontre avec la presse.

« Les signalements sont toujours en hausse dans la métropole», a souligné Mme Gallo. Dans son Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) seulement, la hausse est de 13 %, soit 14 649 signalements traités.

Les DPJ attribuent la situation à différents facteurs, comme la violence conjugale et intrafamiliale, les problèmes de logement, les difficultés économiques. La Commission Laurent, qui avait été mise sur pied à la suite de la mort tragique de la fillette de Granby, a aussi sensibilisé le public à la question de la violence envers les enfants.

De façon générale, les DPJ sont actuellement aux prises avec une pénurie de personnel, ce qui entraîne des délais et des listes d'attente, ont souligné Mme Gallo et son homologue Linda See, du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne