Comment stopper une infiltration d’eau par le sol d’une maison ?

À Québec, les infiltrations de sous-sol s’avèrent, malheureusement, fréquentes. Le climat de cette belle ville est également propice à de tels problèmes. Il est assez fréquent de voir la neige qui se dissout sur une fondation d’une construction pénétrant dans le bâtiment à moindre fissure ou dans la membrane étanche. La charge exercée au sol assure souvent le rôle majeur dans ce problème et entraîne l’eau aux sous-sols ainsi que la fondation. Les dommages causés par cette infiltration peuvent être bien plus graves qu’on ne le pense, donc, il est impératif de réagir hâtivement.

Astuces pour stopper une infiltration d’eau par le sol

Essayez de repérer au préalable les signes annonciateurs d’une infiltration. Quelques indices déterminent la possibilité de cette infiltration d’eau à cause des fondations fragilisées. La première chose à faire consiste à regarder de près aux alentours de votre immeuble pour voir l’existence des signes suivants :

L’existence des fissures sur la fondation ;

L’augmentation du taux d’humidité ;

Des traces sur les bétons ;

La présence des poudres blanches ;

Des cernes situant au ras du mur ;

De l’humidité aux murs ;

Des moisissures.

Si vous remarquez la présence d’un ou de plusieurs indices, vous devez appeler un professionnel qualifié en fondation. Ce dernier pourra vous confirmer votre doute concernant la possibilité ou non d’infiltration de l’eau. Cette étape doit être faite rapidement, car les problèmes pourraient s’aggraver s’il s’agit d’une infiltration, notamment :

Préjudice d’eau

Au fil du temps, la pénétration dans une fondation par l’intermédiaire d’une fissure des murs peut entraîner des dégâts d’eau. Les coûts ainsi que les frais de réparation sont plus conséquents par rapport à la prévention, tels que l’étanchéité d’une fondation ou même l’installation d’une canalisation pour évacuer l’eau.

Moisissure

Si vous négligez de faire la réparation de cette infiltration, des moisissures peuvent y surgir, ce qui peut nuire à la santé des occupants.

Faire un drainage pour éviter la pénétration de l’eau dans le sous-sol

À Québec, la mise en place du drain français est obligatoire. Elle permet à la fondation de l’immeuble ainsi qu’au sous-sol d’être protégée contre une infiltration d’eau.

Pour ce système, vous devez faire installer le drain dans les fondations. Ce procédé permet de rétablir l’étanchéité des travaux extérieurs et d’aspirer l’humidité ainsi que d’assurer l’équilibre de la fondation. Si ce drainage est mal réalisé ou inefficace, vous aurez davantage des problèmes d’infiltration au sous-sol.

Pourquoi choisir un professionnel de fondation ?

La sélection d’un expert en fondations représente l’une des priorités. Avec son expérience, il pourra déterminer un diagnostic exact avec un travail de qualité et des coûts raisonnables. Choisir un professionnel en fondation est plus bénéfique. Il est bien équipé et plus qualifié en industrie. En plus, il peut détecter et solutionner toutes sortes de problèmes. Comme c’est un expert, il peut diagnostiquer les problèmes avec justesse et établir un processus de cuvelage. Ce qui vous évitera des coûts supplémentaires.

Par contre, un entrepreneur non expert en fondation ne peut pas avoir un diagnostic précis au problème d’infiltration. Comme il ne possède pas assez d’expérience, il ne pourra pas vous recommander plusieurs solutions comme le professionnel qualifié.

En conclusion

Il existe des solutions pour faire face et empêcher l’infiltration de l’eau. Toutes les fissures pourront être restaurées à moindres solutions, surtout si elles sont traitées rapidement par des experts. Dans cette situation, rien de mieux qu’un professionnel en fondation afin de vous aider dans le processus de cuvelage, l’efflorescence et la mise en place d’un système de pompage.