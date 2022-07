Un service de Frigo-partage pour lutter contre la faim à Joliette

C’est avec grand plaisir que La Soupière Joliette-Lanaudière présente son nouveau service de Frigo-Partage situé au 712 de Lanaudière, à Joliette.

Dès le 15 juillet 2022, se trouvera à l’extérieur de l’organisme un frigo en libre-service, ouverts à tous, qui reçoit des surplus ou des invendus alimentaires, à la disposition de toute personne qui a faim.

Il vise un mode de consommation écologique et responsable passant par le partage et la solidarité entre citoyens, tout en ayant pour objectifs la lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire.

Ce concept est né en décembre 1992 en Allemagne, dans le but de lutter contre le gaspillage alimentaire et contrer l’insécurité alimentaire. Au Québec, le concept est assez récent.

On en retrouve tout de même dans quelques MRC. Tout le monde a accès au Frigo-partage et peut profiter de ce qui s’y retrouve. Les règles sont affichées et mises en évidence sur le Frigo-partage, sur ce qui est accepté ou non, tout en se basant sur les règles du MAPAQ.

Vous êtes curieux et/ou intéressé par le projet en lien avec la sécurité alimentaire ? Vous souhaitez contribuer ? Vous pouvez rejoindre La Soupière Joliette-Lanaudière au 450-755-6616 pour recevoir des informations supplémentaires.