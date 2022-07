Une nouvelle image pour l’organisme SNQ de Lanaudière

La SNQ de Lanaudière, organisme non-partisan et 100 % autonome, présente son nouveau logo qui représentera l’organisme et sa mission au sein de la région de Lanaudière.

Depuis 1945, la SNQ de Lanaudière est présente dans la région et souhaite se renouveler et innover tout en maintenant ses activités de promotion et de défense de la culture québécoise et de la langue française.

La promotion et le développement de la région de Lanaudière sont également des facettes non négligeables pour l'organisme. Avec cette nouvelle image, la SNQL met en évidence son désir de continuer d’aller de l’avant tout en rappelant la traditionnelle ceinture fléchée, très caractéristique de Lanaudière et ses habitants.

« Une belle façon d’illustrer que la Société prend à cœur la continuité et l’importance de passer le flambeau aux générations futures et désireuses de

partager le patrimoine des Lanaudoises et Lanaudois », mentionne l'organisme.