Appel urgent d'Héma-Québec aux dons de sang

La réserve de sang est basse en ce moment au Québec, ce qui incite Héma-Québec à lancer un appel urgent aux donneurs de sang.

L’agence qui a pour mission de répondre aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine affirme mercredi que pour répondre aux besoins des centres hospitaliers, elle devra prélever 500 dons de plus chaque semaine au cours des prochaines semaines, alors qu’une septième vague d’infections à la COVID-19 se manifeste.

Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le O Rh négatif, le A Rh positif et le A Rh négatif.

Héma-Québec rappelle que chaque don de sang peut sauver trois vies.

L'été, il est toujours difficile de maintenir la réserve de sang de manière optimale. Afin de faire face aux contraintes liées à la pandémie et aux vacances estivales, l’agence affirme que la prise d'un rendez-vous demeure la meilleure façon de bien planifier un don de sang.

Héma-Québec demande aux donneurs à respecter ce rendez-vous et, en cas de contretemps, de prendre le temps de l'annuler afin de laisser les plages horaires disponibles pour d'autres donneurs.

Héma-Québec invite les Québécois à prendre rendez-vous sur son site web ou en téléphonant au 1 800 343-7264.

En octobre dernier, l’organisme avait indiqué qu’il devait composer à la fois avec une demande accrue en produits sanguins et un ralentissement de la prise de rendez-vous, ce qui l'a incité à lancer un appel à la population. Il avait déclaré qu’il devait prélever 400 dons de sang de plus chaque jour pendant deux semaines afin de maintenir la réserve de sang à son niveau optimal.