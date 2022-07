Un manque flagrant de pharmaciens dans la région de Lanaudière

Afin de libérer la zone des travaux permettant l’agrandissement de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG) et dans l’optique de préserver les arbres matures qui figuraient sur l’emplacement désigné pour les travaux, plus d’une trentaine d’arbres ont pu être préservés et relocalisés. Le CPE les petites Girouettes, un service de garde en milieu de ...