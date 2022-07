Un corridor de plein air et de conservation dans Lanaudière

Dans le cadre de son initiative Plein aire, la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP) annonce la conclusion d'une entente menant à un vaste projet-pilote visant à favoriser la connectivité écologique dans la région de Lanaudière.

Cette entente d'un montant total de 212 930 $ s'est faite avec la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (FCEL) et Loisir et Sport Lanaudière (LSL).

Cette initiative rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) vise à soutenir les efforts pour la création d’aires protégées et de corridors écologiques dans le sud du Québec.

Ainsi, à terme, le projet Corridor du Canyon de la Rivière Noire (CCN) vise à relier le parc régional des Sept-Chutes, à Saint-Zénon (au nord), à celui des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, à Saint-Jean-de-Matha (au sud), de part et d’autre de la rivière Noire par une suite de territoires protégés, petits ou grands, publics ou privés, formant du sud vers le nord un axe de déplacement naturel pour la faune et la flore de 50 km de long par 3 km de large (près de 23 000 hectares).

« Protéger les milieux naturels c’est l’une des choses les plus utiles pour s’adapter aux changements climatiques et continuer de pouvoir profiter des bénéfices que la nature nous offre. Chaque aire protégée est un pas de plus en ce sens. Je suis donc très fier du soutien financier accordé par notre gouvernement pour cette initiative de la SNAP Québec qui permet de susciter des initiatives comme celle dont il est question aujourd’hui. Bravo à la SNAP Québec et à ses partenaires pour leur dévouement à protéger la biodiversité de Lanaudière », mentionne Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre les racisme et ministre responsable de la région de Laval

Le CCN est l’un des quatre corridors plein air déployés dans la région dans le cadre du Plan de développement lanaudois en plein air 20 | 32. C'est donc un projet structurant pour la région, alliant la conservation du territoire et sa mise en valeur

Les parcs régionaux seront ainsi connectés et mis en valeur par une offre récréotouristique de qualité et diversifiée avec de la randonnée pédestre, du canot, du kayak d’eau vive, du vélo, de l'escalade, etc.



« Le corridor de la rivière Noire est un paysage extraordinaire qui abrite des espèces en situation précaire telles que la tortue des bois et la grive des bois, de même que des espèces typiques des forêts mixtes de la région comme le lynx du Canada et le pékan. Dans le cadre de ce projet, les efforts des organismes convergent vers la protection et la mise en valeur du territoire au sein d’un corridor où la flore, la faune et les humains se côtoient », termine Réjean Dumas, biologiste et fiduciaire de la FCEL.