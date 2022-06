Remplacement d'artistes en cette soirée TRÉMA à Saint-Clarles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce l'annulation de la performance du groupe Saratoga à sa soirée TRÉMA qui sera remplacée dès ce soir 19 h 30.

Pour des raisons hors du contrôle de l'organisation, l'annulation est inévitable. Toutefois, le Masmoudi Quartette prendra la place du groupe pour assurer la soirée à la Maison et jardins Antoine-Lacombe.

Formé en 2019, le Masmoudi Quartette est composé de quatre musiciens déjà bien réputés sur la scène québécoise. Les oeuvres musicales du oudiste Mohamed Masmoudi sont inspirées des maqâmâts, courts récits de fiction arabes.

Piano, contrebasse et clarinette accompagnent ses sonorités orientales aux styles classiques, jazz et d’Europe de l’Est.

Rappelons que les participants sont invités à se joindre à l'événement pour pique-niquer avant les représentations et que les spectacles sont offerts gratuitement et se déroulent qu'importe la température. De plus, un abri couvert est à disposition au parc Saint-Jean-Bosco en cas de forte pluie.

Pour en savoir davantage, joindre le site web de la Ville de Saint-Charles-Borromée à l'adresse www.vivrescb.com/