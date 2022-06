Édition musicale pour le Marché public Autour du Four de Saint-Damien

Le Marché Autour du Four de Saint-Damien est de retour avec sa 4e édition se voulant familial et musicale, dès le samedi 2 juillet de 10 h à 15 h.



Les cinq Marchés de la saison se tiendront les samedis 2,16 et 30 juillet, ainsi que les 13 et 27 août prochains.

Le lancement de la saison débutera avec plus de 18 marchands présents offrant une grande variété de produits du terroir, tels que fruits et légumes, miel, viandes, boissons artisanales, produits transformés et produits de l’érable, mais aussi arbres et arbustes comestibles, livres et artisanat, produits naturels pour le corps, et plus encore.



La fameuse pizza cuite au four à bois sera de nouveau à déguster à travers la saison.



Notons que le Marché Autour du Four de Saint-Damien est situé au 6850 chemin Montauban sur la patinoire extérieure, en face de la mairie.





Formule familiale et musicale



Ainsi, le 2 juillet prochain chacun sera invité à danser et chanter au rythme de Philippe Jetté à la grande ouverture du Marché Autour du Four ​​​​​​.



Les cinq rendez-vous proposeront un coin familial avec des animations pour enfants.



Les 16 et 30 juillet , tout comme le 13 août, les talents damiennois seront mis à l'honneur à travers une animation musicale acoustique.



Le 27 août, ce sera au tour de Marc Grenier d'apporter sa touche champêtre au dernier Marché avec son accordéon ambulant.



Rappelons que le marché public est organisé par la Corporation de développement de

Saint-Damien en collaboration avec la Municipalité et avec l’aide précieuse de ses bénévoles.



Pour toute personne intéressée à en connaitre davantage il est possible de le suivre sur sa Page Facebook.