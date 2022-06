Retour du Marché fermier de Saint-Norbert avec une nouvelle formule

La Municipalité de Saint-Norbert annonce le retour de son Marché fermier pour sa 7e édition, et présente sa nouvelle formule.

Devant l’intérêt toujours croissant des consommateurs pour l’achat local, l’équipe du Marché fermier de Saint-Norbert a mis en place une grande nouveauté cette année, puisque pour la toute première fois le marché sera ouvert tous les vendredis, du 24 juin au 21 octobre, dès midi.



Toujours situé sur le terrain de l’église, le marché accueillera cette saison plusieurs artisans-producteurs plus diversifiée encore à travers les différents kiosques placés à l’ombre des grands érables.



« Le marché permet de reconnecter les gens entre eux, au territoire et au savoir-faire », affirme Mounir Zeroual, producteur maraîcher et propriétaire de Racines Paysannes, ainsi que membre du comité organisateur du Marché.

« Nos produits, ceux de tous les marchands, sont de grande qualité. Faire ses emplettes au Marché fermier de Saint-Norbert est un soutien direct à l’alimentation, à l’artisanat et à l’économie locale. C’est plein de valeurs », a-t-il ajouté.



Les produits et les exposants varieront au fil des récoltes et des disponibilités, afin d'offrir une expérience constamment renouvelée.

Les heures de fermeture du Marché seront elles aussi modulées en fonction de la réalité de la saison au fils des mois.

Pour connaitre les informations les plus à jour, les heures d’ouverture et la liste des exposants présents chaque semaine, l’équipe invite les visiteurs à consulter la page Facebook du Marché fermier de Saint-Norbert.