Nouveau Chef mentor pour la MRC de L’Assomption

Le coordonnateur du mentorat d’affaires de la MRC de L’Assomption, François Forest, annonce la nomination de France Côté, mentor d’expérience, qui occupera ses nouvelles fonctions en tant que chef mentor de la cellule de mentorat.

Diplômé en mathématiques option informatique de l’Université de Sherbrooke, le nouvelle chef mentor France Côté a amorcé sa carrière dans le domaine scolaire et municipal.

Cumulant plus de quarante années de fonction dans le domaine des finances et de l’assurance, France Côté est un mentor d’expérience qui saura reprendre le flambeau avec enthousiasme et dynamisme.

« France Côté fait partie du réseau mentorat depuis plus de huit ans. Son expérience du monde des affaires et du monde municipal fait de lui la personne toute désignée pour ce poste », a expliqué Joffrey Bouchard, directeur général de CieNOV.

Rappelons finalement que le mentorat d’affaires a fait ses preuves par le passé. La relation mentorale permet à un entrepreneur moins expérimenté d’étoffer son sens critique et sa capacité de résolution de problèmes. Le service de mentorat pour entrepreneurs joue un rôle important dans la stratégie locale de développement de l’entrepreneuriat.

De plus, les chiffres le démontrent, les entrepreneurs ayant recours au service de mentorat voient en moyenne leurs chances de réussite, passer de 34 à 73 % dans les cinq premières années.



« Notre service de mentorat est en pleine forme et je suis certain que France Côté saura contribuer à son développement dans les prochaines années. Son expérience en tant que mentor permettra à nos mentors et à nos mentorés d’être bien accompagnés »

François Forest annonce également le départ de Paul Saint-Georges, qui a occupé le poste de chef mentor de la cellule de mentorat durant les neuf dernières années.

Rappelons que CieNOV offre des services techniques et financiers sans frais, adaptés aux entrepreneurs et aux entreprises, favorisant leur croissance ainsi que la création d’emplois sur le territoire des villes de L’Assomption, L’Épiphanie, Charlemagne, Repentigny et Saint-Sulpice.