Départ de Paul Saint-Georges après neuf années pour la MRC de L'Assomption

Le coordonnateur du mentorat d’affaires de la MRC de L’Assomption, François Forest, annonce le départ de Paul Saint-Georges, qui a occupé le poste de chef mentor de la cellule de mentorat durant les neuf dernières années.

Acteur important du mentorat dans la MRC, Paul Saint-Georges a notamment contribué à la relance du service de mentorat lors de la pandémie.

La relance du mentorat d’affaires faisait partie du plan d’offensive entrepreneuriale lancé en juin 2021 par CieNOV dans le but de stimuler l’entrepreneuriat sur le territoire.

« Au nom du conseil d’administration de CieNOV, j’aimerais remercier Paul Saint-Georges pour son enthousiasme et son implication au sein du mentorat d’affaires, autant sur le territoire de la MRC de L’Assomption qu’au niveau régional et provincial », s'est exprimé Jacques Prescott, Président de CieNOV.

Le chef s’était alors uni aux autres mentors de la cellule afin d'actualiser le service et d'en optimiser ses activités, répondant au mieux aux besoins des entrepreneurs débutants. Ce fut également le moment d’accueillir François Forest qui venait d’être nommé coordonnateur de la cellule de mentorat d’affaires.



« Nous sommes reconnaissants pour son apport au développement du savoir-être de nos jeunes entrepreneurs », a ajouté le Président.



Suite au départ de Paul Saint-Georges, c'est désormais France Côté qui prendra la relève, occupant son nouveau poste en tant que chef mentor de la cellule de mentorat.

Rappelons que CieNOV offre des services techniques et financiers sans frais, adaptés aux entrepreneurs et aux entreprises, favorisant leur croissance ainsi que la création d’emplois sur le territoire des villes de L’Assomption, L’Épiphanie, Charlemagne, Repentigny et Saint-Sulpice.