Un mathalois récompensé pour ses 30 ans d’engagement communautaire

La Médaille honorifique du bénévolat des aînés du Lieutenant-gouverneur du Québec a été remis à Normand Fisette le 20 juin dernier, par Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Une longue carrière de bénévole basée sur le désir de créer des liens et de faire du bien. Sa contribution au sein de l’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL), depuis plus de 30 ans, témoigne de son engagement indéfectible.

Normand Fisette s’est joint à l’ASEP d’abord comme membre actif, chaleureusement accueilli par Lisette Martel, alors coordonnatrice de l’organisme et qui a marqué positivement l’histoire de l’organisme.

C’est suite au décès de cette dernière qu'il a décidé de s’engager comme administrateur. Sa contribution au sein de l’Association se retrouve maintenant dans presque chaque projet de l’organisme.

«Je suis comme un cadre accroché au mur, je ne bouge pas de là!», dit-il avec humour. Il a également été président pendant près de 12 ans. Il est reconnu pour ses avis judicieux, sa participation active aux différents projets et son implication dans presque tous les comités de sélection des employés.

Normand Fisette a également contribué, à titre d’administrateur représentant l’Association, à l’administration d’autres organismes communautaires, soit Les maisons d’à côté Lanaudière et le Regroupement des usagers du transport adapté de Lanaudière.

Il mentionne qu’il est encore parfois sollicité par d’autres organismes pour se joindre à leur conseil d’administration. Normand Fisette jouit d’une excellente réputation et l’Association est très heureuse et reconnaissante de son précieux soutien et de son profond engagement envers l’organisme, sa mission et ses membres.

Norman Fisette a su démontrer, au cours des trois dernières décennies, un engagement indéfectible pour l'Association sclérose en plaques de Lanaudière et ses membres. Il a eu la générosité de mettre au service de sa communauté son temps et ses nombreuses qualités dont son dynamisme, sa fiabilité, sa sociabilité, sa persévérance et sa résilience

face à l'adversité.

L'Association sclérose en plaques de Lanaudière

Depuis 1986, la mission de l’ASEPL est d’améliorer les conditions de vie des milliers Lanaudoises et Lanaudois vivant avec la sclérose en plaques, et celles de leurs proches.

Bien ancrée dans la région, l’Association est reconnue pour son approche

partenariale et ses liens avec le réseau de la santé. Ses services se distinguent par l’accompagnement personnalisé auprès des personnes, tout au long de leur parcours avec la maladie.