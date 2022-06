Sondage auprès des aînés pour mieux cibler leurs besoins à Saint-Gabriel

Dans le cadre de sa démarche Municipalité amie des aînés (MADA) la Ville de Saint-Gabriel et la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaitent connaitre l'avis des personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que celles qui appartiennent au groupe d’âge qui les précède, soit les personnes de 50 à 64 ans, afin de mettre en place des conditions qui leur sont favorables.

Le sondage sera en vigueur du 20 juin au 8 juillet prochain.

Le but de cette initiative est de déterminer au mieux quelles améliorations peuvent être nécessaires à la vie des personnes aînées, afin de leur permettre de participer pleinement à toutes les sphères de la vie en société.

La Ville et la Municipalité considèrent très importantes les réponses qui seront récoltées au cours de ce sondage et qui permettront d’adapter les actions municipales et celles des partenaires concernés aux besoins de sa population.

Le comité de pilotage Municipalité amie des aînés et le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux prendront alors connaissance des résultats obtenus.

Pour accéder au sondage au format électronique, joindre la page web du site de la ville à l'adresse ville.stgabriel.qc.ca/nouvelles/consultation-des-personnes-ainees-mada/

Rappelons qu'il est possible de suivre la Ville et la Municipalité sur leur page Facebook respective.