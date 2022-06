Lavaltrie regroupe tous les services aux citoyens au même endroit

À compter du 27 juin prochain, tous les services aux citoyens de Lavaltrie seront regroupés à une seule adresse, soit à l’hôtel de ville située au 1370, rue Notre-Dame.

Dorénavant, à l’hôtel de ville, il sera possible d’avoir accès au Service de l’urbanisme ainsi qu’au Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, de même qu’aux services qui y étaient déjà disponibles sur place. Le réaménagement de tous les services administratifs sous un même toit permettra aux citoyens un accès à l’information centralisé et simplifié, selon la Ville.

Plusieurs services sont aussi offerts en ligne, dont le système de plaintes et de requêtes, les inscriptions aux activités, le rôle d’évaluation et le compte de taxes, l’inscription à CITAM et à Memento, les licences pour chien, le paiement de constats d’infraction et les demandes de permis. Pour ce faire, il suffit de visiter la section services en ligne du site Internet de la Ville.

Bénéfices pour les employés

Cette restructuration permettra entre autres la mise en place d’espaces partagés pour les employés, misant sur un environnement de travail collaboratif encore plus stimulant et propice aux échanges.

Ces changements permettront également à l’organisation de consolider sa vision du mode de travail hybride pour les employés de bureau et leur offrir une certaine flexibilité. L’administration municipale souhaite ainsi favoriser le bien-être de ses employés et maximiser son attractivité.

Fermeture de la réception du garage municipal et du presbytère

En cohérence avec cette centralisation de tous les services à l’hôtel de ville, la réception du presbytère (loisirs, culture et relations à la communauté) ainsi que celle du garage municipal (travaux publics et urbanisme) ne seront plus accessibles à la population à compter du 27 juin. Les citoyens seront invités à se rendre à l’hôtel de ville pour toute demande de services et de renseignements.

Les sites de dépôt demeureront toutefois accessibles au garage municipal (275, rue Notre-Dame), selon leur horaire respectif, tel que mentionné sur le site Internet de la Ville.