17 jeunes récompensés pour leur implication culturelle et sportive

La remise des bourses dans le cadre du Programme de soutien à l’excellence sportive et culturelle de la Ville de L’Assomption a récompensé 17 jeunes, mardi dernier, pour leur travail et leurs efforts soutenus dans des disciplines sportives et culturelles.

«Ces jeunes Assomptionnistes sont inspirants, et c'est avec plaisir que nous les encourageons à réaliser leurs rêves. Il est important pour nous de reconnaître, encourager et soutenir la motivation des jeunes talents de chez nous», a commenté le maire de L'Assomption, Sébastien Nadeau.

Voici la liste des récipiendaires et leur discipline respective :

Catégorie Espoir

Camille Brizard – Patinage artistique

Coralie Brizard – Patinage artistique

Alicia Charron – Patinage artistique

Nelly Ann Déry – Patinage artistique

Raphaël Fortier – Cross-country/athlétisme

Justin Hénault – Soccer

Gabrielle Marin – Soccer

Coralia Poulin – Baseball

Émile Poulin – Hockey

Catégorie Excellence

Juliette Benoit – Écriture

Dohryen Demas – Soccer

Alexanne Drainville - Soccer

Mélodie Dumond – Patinage de vitesse

Nizar Es Sabbar – Taekwondo

Loélie Lachapelle – Hockey

Émy Martel – Soccer

Eliott Marin – Baseball

La Ville de L’Assomption accorde un montant annuel de 6 000 $ pour le Programme de soutien à l’excellence sportive et culturelle.

Photo de gauche à droite : Nizar Es Sabbar, Coralia Poulin, Justin Hénault, Alicia Charron, Émile Poulin, Coralie Brizard, Loélie Lachapelle, Alexanne Drainville, Éliott Marin, Sébastien Nadeau (maire de L’Assomption), Mélodie Dumond, Camille Brizard, Raphaël Fortier, Nelly Ann Déry, Dohryen Demas, Mélodie Dumond, Émy Martel