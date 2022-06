Recrutement: les jeunes Sunny embellissent la vie des aînés

La Fondation Sunny est en période de recrutement auprès des jeunes de 12 à 17 ans afin de permettre à son programme phare, Sunny Action, de se déployer à travers les milieux de vie pour aînés.



Déjà plus de 700 jeunes ont pris part au mouvement. En devenant Sunny, ils brisent l'isolement des aînés et développent en eux des facultés exceptionnelles.

Devant un engouement pour le programme Sunny Action et un besoin grandissant de bénévoles dans les centres d’hébergement pour aînés, la Fondation a déployé son offre de services à grande échelle dans les différentes régions du Québec.



Depuis 2013, le programme Sunny Action éveille ses participants à l’importance de l’engagement communautaire. Par le partage de connaissances et d’expériences de vie entre générations, les Sunny déploient leur empathie, leur écoute et leur initiative tout en divertissant et en stimulant les personnes âgées dans les CHSLD de leur communauté.

À travers le programme, les jeunes s’engagent à faire en moyenne trois heures de bénévolat par semaine et à poser des actions concrètes, en prenant conscience des enjeux du vieillissement et en apprenant à tisser des liens intergénérationnels privilégiés.



« Sunny Action a des impacts positifs sur les aînés c’est évident, mais c’est tout aussi bénéfique pour les jeunes bénévoles. Chaque année, je suis impressionné de voir à quel point ces jeunes sont matures, généreux et bienveillants. En prenant part au programme, ils développent aussi de nouvelles compétences comme leur confiance, leur autonomie et leur leadership; ce qui les aide à devenir la personne qu’ils rêvent d’être », a expliqué Alain Desbiens, président-fondateur de la Fondation Sunny.

« Plusieurs anciens Sunny ont découvert une réelle passion pour le domaine de la santé et ils y étudient ou y travaillent maintenant », a-t-il souligné.





Des activités variées



Pour ensoleiller les journées que vivent les aînés, les bénévoles Sunny, accompagnés d'intervenants en loisirs, organisent des activités de toutes sortes en fonction de leurs intérêts et de ceux des aînés.

Ainsi, ils peuvent faire de la danse, des activités physiques, lire une histoire, organiser

un bingo, jouer de la musique, profiter du soleil en allant prendre une marche à l’extérieur ou bien d'autres activités qui les passionnent et qu’ils ont envie de partager.



Les Sunny reçoivent une formation afin de bien s’intégrer et sont supervisés par l’équipe loisirs du CHSLD, tout au long de leur parcours. Aussi, la Fondation fournit un chandail à chacun pour qu’ils soient bien identifiables aux yeux des aînés, et leurs frais de transport pour se rendre sur place sont remboursés.

Une journée reconnaissance est organisée à la fin de la saison estivale, pour récompenser et valoriser tous les bénévoles Sunny.





L'histoire des Sunny

Rappelons que la Fondation Sunny a été mise sur pied, en 2007, par Alain Desbiens, en mémoire de son fils de 14 ans, Sunny Desbiens, décédé accidentellement. Ce dernier avait l’habitude de rendre de nombreux services et de partager sa joie de vivre dans sa communauté, en particulier avec les personnes âgées.

Réalisant l’impact que son fils avait eu auprès des aînés de sa communauté, Alain Desbiens a créé la Fondation Sunny D. Extrême pour lui rendre hommage et inciter les jeunes de partout au Québec à en faire autant.





Deux programmes distincts



La Fondation propose deux programmes distincts. Le premier intitulé Pour garder les liens, de loin! est une plateforme Web de partage de créations et de messages pour les aînés qui s’adresse aux jeunes dès l’âge de 5 ans.

Sunny Action est le second programme, appelant à poser des actes concrets en offrant une présence et de l'animation.



Ainsi, les jeunes de 12 à 17 ans souhaitant faire une différence dans la vie des aînés et s’impliquer dans leur communauté sont invités à rejoindre le mouvement.

Pour poser une candidature ou pour en connaitre davantage sur la Fondation, consulter son site web à l'adresse fondationsunny.org/