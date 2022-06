Des ruches d'abeilles sur le toit de la Maison de la Culture à L'Assomption

La Maison de la culture de L'Assomption a installé deux ruches sur son toit au cours de la semaine dernière.

L'initiative menée en collaboration avec Alvéole fait maintenant bourdonner environ 13 500 abeilles afin de produire un miel tout à fait local.

Ce projet à pour but de faire participer la Maison de la culture au mouvement de l'apiculture urbaine et de contribuer ainsi à la conscientisation de la population quant l'importance du rôle joué par les pollinisateurs dans l'écosystème.

Les abeilles, déclarées ces dernières années être en déclin à travers le monde, mettraient en péril la pollinisation de plus de 130 variétés de fruits et légumes par leur absence, et ce genre de mises en oeuvre les appelleraient ainsi à se multiplier à nouveau sur notre territoire.

Pour toute personne intéressée à suivre l'évolution des ruches de la Maison de la culture ou à en connaitre davantage sur le sujet, consulter la page web d'Alvéole à l'adresse maruche.alveole.buzz/ville-de-l-assomption