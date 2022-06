Le CREL invite la population lanaudoise à sa 32e assemblée générale

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) invite la population, les municipalités, les entreprises et les organismes lanaudois à signifier leur appui aux démarches favorisant la préservation de l'environnement ainsi que le développement durable dans Lanaudière.

Il est possible de joindre sa voix à celle du CREL en devenant membre de l’organisme. L’adhésion au CREL permet de partager ses préoccupations, de prendre part aux actions régionales et de donner encore plus de poids

aux actions et à l’expertise de cet organisme régional dédié à l’environnement.

Assemblée générale annuelle le 15 juin 2022

Le CREL invite également toutes les personnes intéressées à participer à la 32e assemblée générale annuelle du CREL, qui aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à 19 h, au Musée d’art de Joliette.

Cette AGA permettra de découvrir la mission du CREL ainsi que ses réalisations. Il est possible de confirmer sa présence ici

zeffy.com/fr/ticketing/3fa4dd9a-a58b-4e06-aefb-3dd04dbc8e91.

Les membres en règle du CREL auront le privilège d’exercer leur droit de vote lors de l’AGA et même, de mettre la main à la pâte en s’impliquant au sein du conseil d’administration de l’organisme.



À propos du CREL

Depuis plus de 30 ans, le CREL a pour mission de concerter, d’influencer et de conseiller les acteurs du milieu lanaudois et ainsi, de proposer des solutions afin d’assurer à chacun le droit de vivre dans un environnement

sain. Pour toute question au sujet du CREL et de ses services, composez le 450 756-0186 envoyez un courriel à l’adresse [email protected]