Retour sur la première édition du Gala des légendes de Lavaltrie

Le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie (RGAL) présentait hier la toute première édition du Gala des légendes visant à reconnaitre l’excellence des entrepreneurs de Lavaltrie, lors d'une cérémonie se déroulant au Café culturel de la Chasse-galerie.



La soirée de gala a permis de décerner des prix dans six catégories et les trophées qui ont été remis sont l'oeuvre de l’artiste lavaltrois Stéphane Pon, et de sa fille Marianne.



Ainsi, dans la catégorie Initiative entrepreneuriale, le prix a été décerné à Kaméo. Dans la catégorie Employeur par excellence, c'est à Devolutions que le prix a été remis. Dans la catégorie Initiative écoresponsable, c'est le Café culturel de la Chasse-galerie lui-même qui a remporté le trophée. Dans la catégorie Entreprise en lancement la récompense est revenue à DK Nutrition. Dans la catégorie Rayonnement hors territoire le prix a été décerné à Hélio et dans la catégorie Croissance entrepreneuriale ce sont Les Cartons Corruguard qui ont remporté la victoire.



Trois entreprises lavaltroises sont aussi reparties avec des prix spéciaux tel que le titre d’Ambassadeur local qui a été décerné à Express Mondor, et le titre d'Entreprise par excellence qui a honoré Groupe ISM. De plus, le prix Coup de cœur du jury est revenu à GCIA Le studio.



Désirant souligner la contribution de deux entreprises légendaires ayant marqué les 350 ans de Lavaltrie, c’est au conteur Thierry Goulet-Forgues que le RGAL a confié la tâche de raconter les belles histoires d’affaires du Marché Mousseau (depuis 1923) et du Garage Fafard (depuis 1930).



« On peut vraiment être fiers de cette première édition du Gala des Légendes qui a atteint ses objectifs : faire rayonner les belles histoires d’affaires de Lavaltrie et permettre à nos membres de créer des liens, de s’inspirer mutuellement à travers leur parcours », a conclu la présidente du RGAL, Isabelle Beaudoin.

Cette dernière se dit très heureuse du déroulement de la soirée, mais encore plus des remerciements sincères prononcés par des entrepreneurs émus lors de leur passage sur scène.



Rappelons que le RGAL occupe une place de premier plan dans l’espace économique et social de la Ville de Lavaltrie et de son environnement. Les entrepreneurs et dirigeants membres désirent contribuer à l’avancement économique de la région afin de dynamiser l’achat local.