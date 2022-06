Alliance entre deux municipalités pour faciliter le recyclage

La Municipalité de Crabtree s’allie à celle de Sainte-Marie-Salomé pour permettre à leurs citoyens de recycler le verre et le polystyrène expansé, dit styromousse.

L'union de ces deux municipalités permet ainsi à l'une de prendre en charge le polystyrène et à l'autre de s'occuper du verre.



« On trouvait que c’était plus efficace de s’allier plutôt que de dédoubler les efforts », s'est enthousiasmé le maire de Crabtree, Mario Lasalle.

Le projet de recyclage de polystyrène est d'ailleurs une première dans Lanaudière et peu de municipalités au Québec offrent ce service à l’heure actuelle.

Ainsi, Crabtree a annoncé la semaine dernière l’installation de deux bacs dédiés au recyclage du polystyrène expansé, se situant au 51, 4e Avenue, près du terrain de baseball et de la piste de BMX. Le contenu de ces bacs est alors récupéré et revalorisé par l’entreprise Éco-Captation de Prévost.

De son côté, la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé offre à ses résidents la possibilité de recycler le verre depuis 2022. C’est l’entreprise 2M Ressources à Saint-Jean-sur-Richelieu qui se charge de recueillir les matières déposées au 690 chemin St-Jean, à côté de l’église.



La conseillère municipale responsable de l’environnement à Crabtree, Véronique Payette, se dit très emballée par cette nouvelle collaboration entre voisins. « On doit se serrer les coudes pour relever le défi des changements climatiques et cette initiative est un pas dans la bonne direction, en espérant qu’il y ait de nombreux autres projets conjoints », a-t-elle souligné.



Cette volonté est partagée par la mairesse de Sainte-Marie-Salomé, disant : « On a un leadership à assumer en tant que municipalités. Avec ce projet, on va plus loin que ce que le gouvernement provincial préconise en matière de gestion des déchets. »

Rappelons que pour recycler le verre il est indispensable de retirer les couvercles et que les récipients doivent être rincés et triés en fonction de leur couleur.



Notons que le recyclage de polystyrène concerne les contenants alimentaires, le matériel de construction tel que l'isolant, ou encore les fournitures d’emballage. Une fois encore, ce qui est déposé dans les conteneurs doit toutefois être propre.