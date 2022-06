Alerte SILVER: un outil pour retrouver les personnes aînées en détresse

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé hier, en conférence de presse, que Joliette sera l'une des trois MRC qui participeront au projet pilote Alerte SILVER.

Les deux autres seront celles de La Vallée-de-l'Or et de Drummond. Le projet pilote sera déployé à partir du mois de septembre 2022, pour une durée d'un an.

L'Alerte SILVER est un nouvel outil technologique permettant de retrouver plus rapidement les aînés et les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et qui sont portés disparus.

«Cet outil supplémentaire permettra, dans des moments très précis, d'alerter la population à garder l'œil ouvert pour retrouver des personnes en détresse potentielle. Ce projet pilote nous permettra de mesurer l'efficacité de l'approche d'Alerte SILVER. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter des tragédies impliquant nos personnes aînées», explique Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Les notifications d’alerte se feront uniquement sur les appareils cellulaires dans une zone géographique spécifique où une personne sera portée disparue. Aussi, elles se limiteront le plus possible à la zone où le public pourra avantageusement être mis à contribution.

Ce système d'alerte sera déclenché par la Sûreté du Québec (SQ), selon la gravité de la situation et une série de critères précis. Les messages seront diffusés simultanément en français et en anglais.

«En plus de se déployer lorsqu'il sera nécessaire d'activer une alerte, notre organisation fera le suivi des modalités de ce projet afin de colliger des données tangibles, et ce, en prévision d'une évaluation de son déploiement à grande échelle», mentionne Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec.

Certaines disparitions des aînés entraînent parfois un décès. Le Québec souhaite se doter d'un outil supplémentaire afin de maximiser les chances d'un meilleur dénouement.

«Les personnes vivant avec des troubles neurocognitifs, comme la maladie d'Alzheimer, voient leurs facultés cognitives et leur jugement affectés. Elles peuvent alors, malgré elles, échapper à la vigilance de leurs proches et se mettre en danger. Alerte SILVER va nous permettre de faire appel à la population pour nous aider à retrouver ces personnes portées disparues pour lesquelles il y a un risque imminent pour leur vie», explique Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Photo de gauche à droite: Benoit Richard, lieutenant à la Sûreté du Québec, Alexandra Paré, directrice du Centre des opérations gouvernementales, Mélissa Plamondon, directrice générale adjointe aux politiques, programmes et recherche au ministère de la Sécurité publique, Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et Pierre-Luc Bellerose, maire de la ville de Joliette.