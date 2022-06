36 pompiers et pompières honorés dans la MRC de D'Autray

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la MRC de D’Autray a honoré, mardi dernier, 36 membres de son équipe à l'Espace culturel Jean-Pierre Ferland dans la municipalité de Saint-Norbert.

Les membres ont reçu des barrettes et médailles de pompiers pour services distingués ainsi que des diplômes pour les formations complétées avec succès.

Ils ont également reçu une certification de réussite dans l’une ou plusieurs des formations spécifiques suivantes. Pompier I, Matières dangereuses – Sensibilisation, Matières dangereuses – Opération, Officier non urbain, Opérateur autopompe, Autosauvetage, Sauvetage sur glace – niveau technicien et Intervention en présence de gaz inflammables.

«Les personnes honorées ce soir sont des pompières et des pompiers compétents et remplis de volonté. Lorsque nous parlons de pompiers, plusieurs mots me viennent en tête : courage, détermination, dévouement, bravoure et j’en passe. Ces qualificatifs font de vous des acteurs de premier plan dans notre milieu. Des acteurs qui par leurs aptitudes ont un impact concret sur ce que nous avons de plus cher; la vie», a mentionné Gaétan Gravel, président du comité de sécurité incendie de la MRC de D’Autray et maire de Ville de Saint-Gabriel, en ouverture de cérémonie.

La Médaille des pompiers pour services distingués honore les membres d’un service incendie canadien ayant 20 ans de service, dont au moins 10 ans dans des fonctions comportant des risques. Si la carrière s’échelonne sur une plus longue période, une barrette est remise, en plus de la médaille, pour chaque tranche additionnelle de 10 ans de service.

Liste des pompiers félicités

Caserne 10 / Mandeville : Jonathan Comtois et Stephan Yan Gopaulen

Caserne 20 / Saint-Gabriel : Anthony Chevalier, Carlos Auz, Dominic Paradis, Francis Gravel-Vadnais, Frédéric Cyr, Joël Desroches, Maiguy L’Abbée, Marc Labranche, Mario Coulombe, Maxime Lapierre et Sébastien Gravel

Caserne 30 / Saint-Norbert : Amélie Croussette

Caserne 40 / Sainte-Élisabeth : Marc-André Houle (médaille pour services distingués de 20 ans)

Caserne 60 / Saint-Barthélemy : Alexandre Normandin, Carole Hatotte

Caserne 70 / Berthierville: Bruno Brissette (1ère barrette pour services distingués de 30 ans), David Mackenzie, Dominic Carpentier, Éric Carpentier, Jonathan Rivard (médaille pour services distingués de 20 ans), Marc Soulières, Maxime Poirier, Maxime Roy, Pascal Labrecque, Patrick Guévremont, Styve Valois (opérateur d’autopompe et médaille pour services distingués de 20 ans)

Caserne 80 / Lanoraie : André Blais (1ère barrette pour services distingués de 30 ans), René Charpentier (officier 1 et médaille pour services distingués de 20 ans), Sylvain Mackenzie (médaille pour services distingués de 20 ans)

Caserne 90 / Lavaltrie : Antoine Lewis, Carmel Boisjoli (2e barrette pour services distingués de 40 ans), Cédric Babeu, Cédric Boisjoli, Daniel Brazeau (2e barrette pour services distingués de 40 ans)