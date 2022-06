Un sondage sur la protection des milieux naturels de la MRC de l’Assomption

Afin d’alimenter son plan régional des milieux naturels en mai 2023, la MRC de L’Assomption lance un sondage en ligne qui représentera une étape préliminaire à la consultation publique qui aura lieu à l'automne prochain.

La MRC a entamé au printemps 2020, l’élaboration de son plan régional des milieux naturels (PRMN) conformément aux exigences de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH).

Celle-ci confie aux MRC le rôle d’élaborer des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) dans le but de mieux planifier leurs actions et interventions en matière de conservation de ces milieux.

La MRC de l'Assomption a jugé nécessaire d’étendre cette démarche à l’ensemble de ses milieux naturels (milieux humides, cours d’eau et boisés) en accordant une attention particulière à la connectivité écologique.

Depuis 2004, la MRC a été proactive à cet égard en adoptant diverses mesures telles que sa réglementation sur la protection et la mise en valeur des massifs forestiers, l’encadrement stricte des interventions en milieux humides et l’adoption d’une stratégie sur la gestion durable des cours d’eau. Grâce à ces mesures, 93% des milieux naturels du territoire de la MRC sont actuellement protégés.

«À l’échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal, la MRC fait figure de proue. Et nous entendons poursuivre sur cette voie grâce à l’élaboration de notre plan régional», soutient Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption et préfet de la MRC.

Plan régional des milieux naturels

Le PRMN est un document de réflexion stratégique permettant d’intégrer la conservation des milieux naturels à la planification de l’aménagement du territoire de façon à favoriser un développement durable et structurant.

Pour y parvenir, la MRC déploiera des mesures et des actions misant notamment sur la préservation de la biodiversité, la restauration des milieux naturels dégradés, la connectivité des milieux naturels prioritaires, l’adaptation aux changements climatiques, la surveillance et le suivi des écosystèmes ainsi que la promotion et le maintien des services écologiques rendus

par ces milieux naturels.

La MRC a complété deux grandes étapes de son plan régional. Le portrait du territoire ainsi que le diagnostic des milieux naturels.

Sondage en ligne

Avant d’amorcer les prochaines étapes, correspondant aux engagements de conservation et à l’élaboration du plan d’action, la MRC souhaite consulter sa population.

Un sondage interactif en ligne est disponible au lien suivant: survey123.arcgis.com/share/2bf9dc1654564ce5add4025d2166ed5a.

Ce sondage vise à recueillir les préoccupations, attentes et suggestions de la population dans le but d’alimenter et de bonifier notre démarche.

Ensuite, la MRC sollicitera à nouveau la participation des citoyens lors d’une consultation publique qui aura lieu à l’automne prochain. Le but étant d’élaborer un plan en cohérence avec les enjeux du territoire et des parties prenantes.

«La conservation des milieux naturels pose des défis complexes. Collectivement, nous sommes en mesure de nous mobiliser pour atteindre nos objectifs. Il en va de l’intérêt de tous. C’est pourquoi je vous invite à participer grandement à ces mécanismes de consultation», rappelle Sébastien Nadeau.