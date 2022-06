Retour sur le succès de la Fête des Patriotes à Joliette

Le 23 mai dernier, la population et les familles été conviées à célébrer la Journée nationale des Patriotes à la Place du marché à Joliette.

Les festivités de cette 4e édition ont débuté dès 11h, avec pour ouverture l’animateur Rémi Leboeuf présentant l’horaire de l’évènement et introduisant l’artiste principal, Éric Beaudry, auteur-compositeur-interprète de musique traditionnelle, offrant un spectacle folk inspiré de son premier album La Futilité.

L’artiste connaissant une grande renommée dans le milieu de la musique traditionnelle depuis La Bottine Souriante, Solo, De Temps Antan, Norouet, Ni Sarpe Ni Branche, La Galvaude, ou encore Karibou, est lui-même originaire de Saint-Côme.

Ses prestations ont su capter l’attention du public et semble l'avoir charmé, grâce à un mélange sonore de mandoline, voix et sifflement, cadrant parfaitement avec la thématique de la journée, à travers son répertoire traditionnel québécois, pop, folk et country.

Un peu plus tard, c’est le groupe Les Funktionnaires qui a installée une grande ambiance. Le public a embarqué dans l’univers des musiciens et s’est laissé transporter grâce à Vincent Pépin, Danik Labrie, Victor Renaud et Tommy Clouâtre-Trottier. À la tête du Ministère du Groove et de la Culture du Québec, la musique des Funktionnaires est un mélange de funk, de jazz et de rock progressif.

L’artiste Ginette Trépanier a pris la parole pour remettre le prix André-Gauthier qui a cette année été attribué au CRÉDIL. Ce prix a pour objectif de souligner la contribution des citoyens dans la région et la façon dont ils ont façonné le monde avec la coopération, la solidarité et l’équité.

Tout autour, les jeux gonflables pour enfants et le coin maquillage était sous la maintenance des jeunes de l’école secondaire Thérèse-Martin, et plusieurs bénévoles ont prêté main forte pour préparer la fête. De son côté, l’entreprise d’économie sociale, L’Annexe à Roland, a assuré les services de restauration permettant ainsi à chacun de choisir son plat favoris au coeur de cet évènement.

Douze organismes communautaires se sont joints à la Fête dont la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière (SNQL), le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL), le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette (CJE D’Autray-Joliette).

Parmi ceux-ci on comptait de plus Mon Afrique à Lanaudière, La Soupière, Action Dignité Lanaudière, la Société d’Histoire de Joliette, la Société de généalogie de Lanaudière, L’Arche, le Centre de femmes Marie-Dupuis et le Cercle des Fermières de Saint-Charles-Borromée.

Chaque organisme tenait un kiosque et y présentait ses services, ses activités et sa mission. La population a pu ainsi prendre davantage connaissance de leur apport dans la communauté, en posant des questions, en échangeant avec tous pour mieux comprendre leur rôle en s'y intéressant.



Hommages aux Patriotes

Pour l'occasion, le député de Joliette, Gabriel Ste-Marie s’est adressé à la population pour rappeler l’importance de cette journée. Lui et son équipe organisaient l'événement après quelques éditions reportées en raison de la pandémie.

« Aujourd’hui, c’est l’occasion de nous rappeler que nos ancêtres se sont mobilisés, ont milité et se sont même battus pour un monde meilleur. Ils voulaient plus de liberté. Ils rêvaient d’un peuple qui se gouverne lui-même, affranchi de la couronne. Ils voulaient notre indépendance [...] Bref, ils rêvaient d’un monde meilleur et se sont engagés pour l’obtenir. Les Patriotes sont pour nous une source d’inspiration. Continuons leur combat. Continuons à rêver d’un monde meilleur et à s’engager pour le construire », a-t-il exprimé.

Celui-ci a profité de son discours pour saluer la mémoire de Bernard Landry, créateur de la Journée nationale des Patriotes il y a vingt ans.

Également, lors de la journée, Arthur Sandborn et sa conjointe Marion, ont fait un discours en hommage aux Patriotes irlandais. Ils ont abordé l’aspect historique et les conséquences qu’ils ont vécus à l’époque. Cette Fête a toujours été bénéfique pour les Irlandais et les Québécois. Le public a pu en apprendre davantage sur le passage des Patriotes dans la circonscription de Joliette, puisqu'ils ont parlé des origines, des racines, des ancêtres et des batailles.



Rendez-vous l'année prochaine

Suite au succès de cette journée, une cinquième édition est en vue pour l’an prochain. « Je suis vraiment heureux de toute l’organisation, de l’ensemble de la journée et de la présence des partenaires, organismes, artistes et bénévoles. C’est une réussite sur toute la ligne. Nous tentons chaque année de bonifier notre évènement. On veut mettre en lumière les Patriotes et partager leur héritage avec toute la population. Je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette fête », a souligné le député de Joliette.

Partenaires, artistes, organismes communautaires et bénévoles pour leur implication et présence sont ainsi remerciés pour le succès de cette Fête des Patriotes, ainsi que M3 Multimédia Matawinie, Dominique Panneton maquilleuse artistique, Festi-Jeux, Cervi-Froid, la Ville de Joliette et Toilette Lanaudière pour leur dévouement.