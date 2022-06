Lancement du projet «Jeu libre dans la rue» à Saint-Paul

Le lundi 30 mai, a eu lieu le lancement officiel du projet Jeu libre dans la rue en compagnie des résidents de la première rue dont la demande a été acceptée, soit la rue de Richerenches.

Ce nouveau règlement vise à mettre en place des mesures afin de rendre une rue plus sécuritaire pour les familles lorsque les résidents en font la demande.

Il s'agit d'un projet initié à la suite d’une demande citoyenne. En effet, au printemps dernier, le conseil municipal a reçu une demande d’un citoyen de la rue Richerenches qui désirait que des mesures soient prises afin de rendre sa rue plus sécuritaire étant donné que de nombreux enfants y habitent et jouent à l’extérieur.



Puisque cette rue respectait les critères d’éligibilité au programme, les élus municipaux ont répondu positivement à la demande en proposant et adoptant le règlement Jeu libre dans la rue. Celui-ci stipule qu'il est possible, à la suite d’une demande d’au moins 50 % des résidents d’une même rue, de sécuriser cette dernière en abaissant la limite de vitesse et en y ajoutant des éléments de signalisation.

Ce règlement s’accompagne d’un code de vie à respecter par les participants et les automobilistes. Il s’agit plus précisément de règles de sécurité et de courtoisie afin que la rue puisse être partagée harmonieusement entre les utilisateurs.

Notons également que, sans autorisation municipale, le Code de la sécurité routière du Québec interdit de jouer dans la rue.



Une mobilisation encouragée



Grâce aux citoyens qui se sont mobilisés, la rue de Richerenches devient maintenant un lieu plus sécuritaire pour les familles avec les nouvelles mesures qui seront en vigueur du 1er mai au 1er octobre.

La Municipalité espère que d’autres citoyens se mobiliseront également afin de rendre d’autres rues plus sécuritaires pour de nombreux jeunes Paulois et Pauloises.



Toute personne intéressée à déposer une demande peut ainsi consulter le règlement en vigueur sur le site Web de la Municipalité de Saint-Paul à l'adresse

saintpaul.quebec/lancement-du-projet-jeu-libre-dans-la-rue/

Pour plus d'information, communiquer avec le Service d’urbanisme et d’environnement au 450 759-4040, poste 232, ou à l'adresse [email protected]