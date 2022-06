Premiers élèves diplômés pour le nouveau profil exclusif au Cégep à Joliette

Le nouveau profil Administration publique du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep régional de Lanaudière à Joliette vient de graduer sa première cohorte.

Programme de niveau collégial unique au Québec, offert en exclusivité dans cette établissement, celui-ci est d’une durée de trois ans.

Le profil vise à former des techniciens et techniciennes en administration qualifiées pour œuvrer au sein de la fonction publique et parapublique ou d’organisations à but non lucratif gouvernementaux, autant au niveau municipal, provincial que fédéral.



Ce programme offre une formule Alternance Travail-Études, comprenant deux stages rémunérés aux salaires et conditions avantageux.

L’élève doit compléter un minimum de 8 semaines à temps plein, à minimum de 28 heures par semaine, pour une durée minimale de 224 heures.

Le programme offre une session de spécialisation, soit 195 heures de formation ainsi que 120 heures de stage.

La spécialisation touche principalement la gestion des budgets publics, l’analyse des écarts budgétaires, la comptabilité publique et des OBNL, le processus de reddition de comptes et la compréhension du fonctionnement de l’État.

La compréhension de ces notions complexes permet à l’élève une meilleure intégration et adaptation au milieu de travail.



Les étudiant.es se démarquent par leur autonomie et leur polyvalence. Ils peuvent effectuer des tâches autant en comptabilité, marketing, administration, ressources humaines qu'en gestion des opérations et des ressources matérielles.



Selon les données recueillies auprès d’emploi-Québec, la fonction publique de la région de Lanaudière aura 55 000 emplois à pourvoir d’ici 2023. 27 % d’entre eux seront des emplois pour répondre à la croissance économique et 73 % pour remplacer les départs à la retraite.

Un total de 20 000 nouveaux emplois de techniciens et techniciennes en administration seront à combler au Québec d’ici 5 ans, dont 1 650, dans Lanaudière.



Le Cégep de Joliette tient à féliciter ses finissantes et finissants.