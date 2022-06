Services adaptés à la clientèle autochtone par le CISSS de Lanaudière

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière poursuit sa démarche de sécurisation culturelle dans le réseau de la santé lanaudois pour y inviter les usagers des communautés autochtones, dont ceux de la communauté atikamekw de Manawan.



La démarche vise à créer des liens de confiance avec la clientèle autochtone fréquentant les installations du CISSS de Lanaudière en rendant les milieux plus accueillants et sécurisants.

C’est dans cette perspective que l’organisation a mis sur pied, avec la collaboration de partenaires de la communauté de Manawan, un projet novateur de sécurisation culturelle, soit la Place Wicakemowin.

Le mot Wicakemowin, qui signifie Venez, met en lumière le fait que les membres de la communautés sont les bienvenus.



Lieu d’accueil et de rassemblement



Concrètement, ce projet, qui est en début d’implantation, vise à intégrer une centrale de confirmation de rendez-vous et un lieu d’accueil au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL).

La clientèle a ainsi une place d’accueil dédiée, un lieu de rassemblement facilement accessible situé au rez-de-chaussée, au local RC-D-38, où celle-ci peut se retrouver, poser des questions et se faire guider.

L’aménagement d’un lieu d’accueil et de rassemblement est un geste symbolique pour la clientèle et leur famille et s’inscrit dans le processus de réconciliation amorcé depuis plus d’un an.





Centrale de confirmation de rendez-vous



De par cette initiative novatrice, les usagers de la communauté atikamekw qui le désirent sont contactés dans leur langue par l’équipe d’agentes administratives de la centrale de confirmation pour leur rendez-vous médical en clinique externe à l’hôpital.



L'équipe, composée de deux agentes administratives issues de la communauté de Manawan, joue un rôle complémentaire à celui des deux agents de liaison en sécurisation culturelle déjà en poste au CISSS. Ces derniers sont également des ressources précieuses qui accompagnent et soutiennent les usagers et leurs proches de la communauté atikamekw lors de leur visite à l'hôpital.



« Nous sommes fiers de pouvoir annoncer le déploiement du projet Place Wicakemowin, qui est le fruit d’un effort concerté entre notre organisation et la communauté. Cette importante initiative constitue un pas de plus dans notre volonté d’ouverture et d’engagement afin d’offrir des soins et des services culturellement sécurisants au bénéfice de la clientèle autochtone » a exprimé Maryse Poupart, présidente-directrice générale.

« L’expérience de cette démarche nous a appris, en toute humilité, que le chemin parcouru en lui-même a une valeur tout aussi grande que la destination visée », a-t-elle conclu.