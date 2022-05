Service gratuit de déchiquetage de papiers confidentiels à Joliette

La Ville de Joliette invite ses citoyennes et citoyens à profiter d’un service gratuit de déchiquetage de documents confidentiels le 11 juin prochain de 9 h à 12 h, dans le stationnement de l’hôtel de ville du 614, boulevard Manseau.



Par cette opération, la Ville de Joliette souhaite conscientiser la population quant à l’importance de tenir confidentielles leurs données personnelles apparaissant sur leurs multiples courriers et factures. La réduction des risques de fraude passe donc par la destruction efficace des documents périmés.

Les participants verront leurs documents détruits sur place et sous leurs yeux avec le plus grand soin et en toute sécurité. Ils pourront ainsi protéger leur vie privée, éliminer l’encombrement et trier leurs papiers s’ils déménagent le 1 er juillet.

Sachons que l’événement aura lieu que le beau ou mauvais temps s'annonce, et que le service sera exclusivement réservé aux résidents de Joliette.

Les citoyens sont donc attendus avec une preuve de résidence tels qu'un compte de taxes, un compte d’électricité ou encore un permis de conduire, ainsi que leurs boîtes de documents à déchiqueter.

Notons que seul le papier est accepté. Aussi, les documents émanant d’entreprises privées, quant à eux, ne seront pas acceptés.



Par mesure de sécurité, il est conseillé de se débarrasser avec soin des documents confidentiels dès que la finalité pour laquelle ils ont été collectés est accomplie, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation.



Pour plus d'information, consulter le site Web de la Commission d’accès à l’information du

Québec à l'adresse cai.gouv.qc.ca