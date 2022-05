Changement de nom pour le Lac Claire à Sainte-Béatrix

Le Havre Familial de Sainte-Béatrix annonce que le lac situé sur son domaine et autour duquel se déroulent la majorité de ses activités touristiques et de villégiature, se nommera dorénavant le Lac Saint-Gabriel.



En effet, les membres du conseil d’administration du Havre Familial ont entrepris en 2021 des démarches auprès de la Commission de la toponymie du Québec pour faire reconnaitre la grande contribution de la communauté des Frères de Saint-Gabriel du Canada au développement de ce magnifique domaine.



Propriétaires du site de 1946 à 2017, les Frères de Saint-Gabriel auraient ainsi investi cœur, temps, efforts et argent pour faire de ce lieu, un endroit remarquable, dont tous se souviendraient.

Il s'agit d'un espace de vie communautaire animé par des valeurs humaines et chrétiennes, qui permet aux familles, aux enfants et aux moins nantis de s’y épanouir tout en y conservant des souvenirs apparemment doux et impérissables.

Le nouveau nom du lac est ainsi entré en vigueur le 3 mars dernier. Le lac Saint-Gabriel succède alors au lac Claire, nommé ainsi en 1933, en l’honneur de la fille du dentiste Édouard Gervais, propriétaire de l’époque.

Dans ses statuts officiels, la Commission de la toponymie du Québec décrit ainsi le lac :

« Ce lac, d'une longueur d'environ 330 m, est situé à Sainte-Béatrix, dans Lanaudière. Plus précisément, il se trouve sur la base de plein air dénommée Le Havre-Familial. Son nom rappelle que la congrégation des Frères de Saint-Gabriel a été propriétaire des lieux de 1946 à 2017, soit pendant plus de 70 ans. »



Un centre 4 étoiles

Rappelons que le Havre Familial est un centre de vacances 4 étoiles et un centre de plein air quatre saisons où se côtoient plein air, nature et détente.

Lieu de villégiature par excellence, ce vaste domaine de 3,5 km sur 1 km, situé en plein cœur de la région de Lanaudière, comprend 2 lacs naturels, dont un sauvage, deux auberges et 17 chalets enchâssés dans les montagnes, au cœur d’une forêt de feuillus et conifères.

Au service des familles, des jeunes, des groupes et associations diverses, le Havre Familial, propose une ambiance de nature toute particulière.