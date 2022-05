Fermetures de rues le 5 juin pour le Challenge Antoine-Manseau

Organisé par le club Jet Triathlon, le Challenge Antoine-Manseau sera de retour ce dimanche 5 juin à Joliette, entraînant la fermeture de certaines rues entre 6 h et 13 h.

Pour cette raison, l’accès au parc Louis-Querbes sera restreint et la baignade libre à la piscine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette sera annulée.

Rues fermées de 6 h à 13 h

Des centaines d’athlètes participeront à la compétition de haut niveau, qui inclut de la natation, du vélo et de la course à pied. Les épreuves de cyclisme, qui ont lieu sur certaines rues et pistes cyclables, entraînent les fermetures suivantes :

Rue Saint-Charles-Borromée, entre les rues Baby et De Lanaudière, fermée dans les deux directions;

Rue Saint-Antoine fermée dans les deux directions;

Boulevard de la Base-de-Roc, entre la rue Monseigneur-Forbes et le chemin du Domaine-Gai-Roc, fermé dans les deux directions;

Piste cyclable fermée entre le Domaine-Gai-Roc et la rue Monseigneur-Forbes.

Le secteur Base-de-Roc sera toutefois accessible par une voie réservée sur le boulevard de la Base-de-Roc, entre les rues Berthierville et Curé-Majeau. Les automobilistes arrivant du sud du boulevard Base-de-Roc peuvent se rendre dans le secteur via la rue Châteauguay et un couloir de sécurité.

Puisque ces fermetures de rues coïncideront avec des entraves dues à des chantiers dans la ville, il est important de prévoir ses déplacements et de redoubler de prudence.

Accès restreint au parc Louis-Querbes

L’accès au secteur du parc Louis-Querbes sera restreint, les rues Fabre et Saint- Viateur étant fermées pour l’occasion et le stationnement du parc servant de zone de transition pour les athlètes.

Du fait de son utilisation pour la course à pied, la piste cyclable longeant le parc sera fermée à la population. Quant au stationnement de la cathédrale, il demeurera accessible pour les paroissiens via un corridor de circulation spécialement aménagé devant le Cégep.

Piscine du Cégep fermée

Les épreuves de natation se tiendront dans la rivière L’Assomption et la piscine du Cégep. L’installation aquatique n’accueillera donc aucune plage de baignade libre le jour de l’événement sportif.

Collaboration demandée

La Ville de Joliette demande la collaboration de tous les résidents pour assurer le succès de l’événement et la sécurité des participants. Les résidents des rues touchées par une fermeture devront stationner leur véhicule dans les rues avoisinantes avant 6 h 30 le 5 juin. Ils sont priés de

planifier leurs déplacements s’ils doivent sortir de leur domicile.