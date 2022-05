Un projet mené à l'unisson fait le succès de dix villes et municipalités dans Lanaudière

La troisième édition de la Semaine de la Sécurité, une initiative de la MRC de Joliette en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), s'est tenue du 17 au 20 mai derniers, et a connu un franc succès.

Tour à tour, les dix villes et municipalités du territoire ont tenu une activité de sensibilisation visant à rappeler aux automobilistes que la priorité appartient aux piétons qui se sont engagés dans les passages hachurés de jaune ou de blanc.

La Semaine de la sécurité s’intègre à la campagne Tous ensemble Priorité Sécurité, qui a débuté le premier octobre 2021 par l’installation d’affiches de sensibilisation à certains passages pour piétons ciblés et qui se poursuivra jusqu’à la fin de 2022 à la radio ainsi qu’au cinéma.



À tour de rôle, les automobilistes et les piétons des dix villes et municipalités ont été interpellés à proximité d’une traverse piétonnière ciblée, souvent près d’une école.

Élus et employés municipaux étaient sur place afin de rappeler à la population les consignes de sécurité et distribuer des électrostatiques sur lesquels on pouvait lire MOI, J’ARRÊTE ! Aux passages pour piétons, le piéton a priorité.

De plus, les services incendies de Saint-Charles-Borromée et de Joliette, ainsi que la Sûreté du Québec, étaient sur place afin d’assurer la sécurité de tous les participants et de contrôler la circulation.

« La réception de la population a dépassé nos attentes ! Les gens ont pris le temps de s’arrêter pour poser des questions et une grande majorité a pris la peine de souligner la pertinence d’une telle initiative. À la lumière de ces différents témoignages, je crois qu’on peut affirmer que cette troisième édition a été un franc succès! » a indiqué Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de Saint-Paul.





Activités menées à l'unisson



Ainsi, le mardi 17 mai, la campagne se mobilisait à Crabtree de 7 h 30 à 8 h 30, au coin de la 4 e et de la 8 e, mais aussi à Saint-Paul, de 11 h 30 à 12 h 30, à l'intersection des rues Bourgeois et Tourelle, ainsi qu'à Joliette, de 15 h à 16 h, à l'intersection des rues De Lanaudière et Saint-Antoine.

Le mercredi 18 mai, ce fut au tour de Notre-Dame-des-Prairies de s'activer à la sensibilisation de 7 h 30 à 8 h 30, à l'intersection des rues Antonio-Barrette et de la 2 e Avenue, tout comme Saint-Ambroise-de-Kildare de 11 h 30 à 12 h 30, à l'intersection des rues Des Commissionnaires et Principale, ainsi que de Sainte-Mélanie de 15 h à 16 h, sur la rue de L’Église, juste devant l’école.



Le jeudi 19 mai, Saint-Thomas a pris le relai de 7 h 30 à 8 h 30, à l'intersection des rues Robitaille et Principale, suivit de Saint-Charles-Borromée de 11 h 30 à 12 h 30, au carrefour giratoire du rang double, puis de Notre-Dame-de-Lourdes de 15 h à 16 h, sur la rue Principale, devant l’établissement scolaire.



Pour finir, le vendredi 20 mai, Joliette a repris son élan de 7h 30 à 8 h 30, à l'intersection des rues De Lanaudière et de Saint-Pierre.



Toute personne intéressée à en découvre davantage sur les détails de cette campagne est invitée à consulter le site Web de la MRC de Joliette à l’adresse mrcjoliette.qc.ca/prioritesecurite/



Notons que ce n’est pas la première fois que les dix villes et municipalités se mobilisent à l'unisson pour une telle campagne de sensibilisation, et surtout que ce ne sera certainement pas la dernière.



soulignons aussi que ces activités ont été réalisées grâce à la participation financière de la Société de l’assurance automobile du Québec.