Les premiers dimanches du mois sont gratuits au Bioparc

Les différentes équipes sont à l’œuvre au Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure afin de préparer la prochaine saison estivale qui débutera le 5 juin prochain, mettant en place les premiers dimanches du mois gratuits.



En effet, l’accès au Bioparc sera de nouveau gratuit tous les premiers dimanches du mois, de juin à octobre, pour les résidents du Québec.

Pour profiter des dimanches gratuits, il est nécessaire de réserver ses billets. Ceux-ci peuvent être réservés à compter des deux semaines qui précèdent chaque premier dimanche du mois.





Des expériences singulières



Dès le 5 juin, les visiteurs pourront découvrir le Bioparc de manière originale avec le nouveau parcours numérique interactif Pas bête! Un parcours familial ludique au contenu exclusif. Ainsi, les participants pourront accéder à la plateforme web en utilisant leur téléphone intelligent et en repérant, sur le site, les affichettes avec les pastilles NFC et codes QR.



Il est aussi possible de réserver sa place pour Dormir avec les loups. L’activité propose de vivre une expérience insolite en passant une nuit sur le site du Bioparc, dans une cabane de style trappeur, avec pour seule compagnie, ou presque, les animaux et un guide-animateur. Entendre l’appel des loups et des coyotes une fois la nuit tombée peut donner quelques frissons.



Rappelons que le Bioparc est une institution muséale à vocation scientifique dont la mission est de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative mémorable au contact d’animaux indigènes au Québec. Il propose un parc animalier où se marie une végétation abondante et des aménagements pensés en fonction du bien-être des animaux.

Ses collections vivantes, ses expositions, ses activités de découvertes et de vulgarisation scientifique, de même que ses programmes éducatifs lui permettent de remplir cette mission.

Pour plus d’information sur les dimanches gratuits, consulter le site Web à l'adresse bioparc.ca